Secciones
SociedadActualidad

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Desde febrero rige un nuevo formato del DNI, pero no todos deben renovarlo. Quiénes están obligados a actualizar el documento en 2026, cuándo vence y cómo verificar la fecha.

Actualización del DNI en 2026: quiénes deben hacer el trámite y cuándo vence Actualización del DNI en 2026: quiénes deben hacer el trámite y cuándo vence ElDoce.tv
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Desde el 1° de febrero rige un nuevo formato para el DNI electrónico y el pasaporte, aprobado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). La modificación tiene como objetivo fortalecer los sistemas de seguridad y adecuar los documentos a los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En este marco, aparecieron consultas respecto de si es obligatorio reemplazar el formato previo y quiénes deben realizar la renovación por vencimiento en 2026.

Tucumán, lista para emitir el nuevo DNI electrónico y el pasaporte actualizado

Tucumán, lista para emitir el nuevo DNI electrónico y el pasaporte actualizado

DNI 2026: quiénes deben renovar el documento y cuándo vence

Si bien a partir del 1° de febrero los nuevos DNI presentan cambios de diseño y mayores estándares de seguridad, no es necesario renovar los documentos que aún se encuentren vigentes, excepto cuando llegue su vencimiento. Por este motivo, en 2026 deberán actualizar el DNI las personas mayores de 14 años que lo hayan emitido en 2011, dado que los documentos (tanto de argentinos como de extranjeros) tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.

Una vez superado ese plazo, el DNI pierde validez y no puede utilizarse para trámites, contratación de servicios, viajes dentro del país, trabajo, estudio ni acceso a la salud pública o a programas sociales. En cuanto a los menores de edad, la renovación corresponde entre los cinco y ocho años y nuevamente a los 14. El vencimiento del documento puede verificarse en el frente de la tarjeta, debajo de los datos personales.

Cómo tramitar un nuevo ejemplar de DNI

1. Elegí el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde tengas domicilio, o sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

2. Presentate en la oficina elegida, si es en un Centro de Documentación Renaper con la constancia de turno.

3. Guardá la constancia de solicitud de trámite y hacé el seguimiento online con tu ID desde el sitio web https://mitramite.renaper.gob.ar/.

4. Cuando va el correo a tu domicilio, recibilo vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite. Si vas a retiralo a una oficina, presentate con la constancia de solicitud de trámite.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Un nuevo continente? El hallazgo científico que redefine lo que sabemos sobre Gondwana

¿Un nuevo continente? El hallazgo científico que redefine lo que sabemos sobre Gondwana

Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo es la víspera y qué rituales hacer para atraer fortuna?

Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo es la víspera y qué rituales hacer para atraer fortuna?

Lo que deberá hacer cada signo del zodíaco chino para alinearse a la energía del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Lo que deberá hacer cada signo del zodíaco chino para alinearse a la energía del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Test de personalidad: el camino que elijas revela cómo tomar una decisión difícil

Test de personalidad: el camino que elijas revela cómo tomar una decisión difícil

Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
2

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Historias de policías buenos y de policías malos
3

Historias de policías buenos y de policías malos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Comentarios