Son pocas las personas que conocen el continente llamado Gondwana fue un supercontinente que integraba los actuales territorios de Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida antes de su fragmentación definitiva. Este bloque geológico surgió mediante colisiones continentales ocurridas durante el Precámbrico tardío, hace aproximadamente seiscientas millones de anualidades. Dicha estructura resulta fundamental para comprender la distribución geográfica vigente en el planeta Tierra.
El estudio de tales transformaciones revela cómo las placas tectónicas moldearon el mundo conocido. Según registros de la NASA, cordilleras africanas como las montañas Karoo evidencian un pasado compartido. La disolución de esa superficie marcó el inicio de la configuración cartográfica moderna.
El origen de un gigante dormido
El proceso de ensamblaje definitivo culminó hace seis centenas de millones de inviernos. Investigaciones de la Enciclopedia Britannica sitúan tal génesis en el Precámbrico tardío debido a choques entre diversos escudos terrestres. Posteriormente, esta unidad se unió a Norteamérica y Europa para integrar el megacontinente Pangea.
La fragmentación de la masa gigante comenzó durante el Período Jurásico temprano. Aproximadamente 180 millones de ciclos solares atrás, las tierras iniciaron su distanciamiento definitivo. Este evento geofísico permitió la creación de los océanos que separan las naciones actuales.
Evidencias del continente llamado Gondwana
Sudáfrica conserva huellas visibles de la era en que formaba parte del superbloque. Fotografías obtenidas desde el transbordador espacial Atlantis muestran formaciones rocosas plegadas con milenios de antigüedad. Estas cumbres surgieron hace doscientas treinta millones de primaveras bajo condiciones climáticas muy distintas a las presentes. Los geólogos analizan estos paisajes para reconstruir el mapa global primitivo.
Aunque el árbol conocido como Matusalén posee una longevidad asombrosa, la historia mineral lo supera por siglos. Entender qué fue Gondwana otorga visión profunda sobre los cambios tectónicos ocurridos a través del tiempo. Los científicos de la Redacción National Geographic destacan la importancia de conocer conexiones milenarias entre regiones distantes. El ayer geológico unifica a continentes hoy separados por vastas aguas saladas.