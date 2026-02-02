¿Un nuevo continente? El hallazgo científico que redefine lo que sabemos sobre Gondwana

Son pocas las personas que conocen el continente llamado Gondwana fue un supercontinente que integraba los actuales territorios de Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida antes de su fragmentación definitiva. Este bloque geológico surgió mediante colisiones continentales ocurridas durante el Precámbrico tardío, hace aproximadamente seiscientas millones de anualidades. Dicha estructura resulta fundamental para comprender la distribución geográfica vigente en el planeta Tierra.