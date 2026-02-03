Lo que deberá hacer cada signo del zodíaco chino para alinearse a la energía del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Por último, entre los “deberes” de preparación para el nuevo ciclo, la pitonisa indicó que también es necesario visualizar, proyectarnos entre la energía que queremos sea parte de nuestras vidas. Son los pequeños proyectos los que pueden arrancarnos una sonrisa y ponernos en sintonía con el cosmos. Para balancearnos hasta la llegada del Caballo de Fuego es fundamental ponernos al día con las tareas, ya que, como detalla la experta, “la energía del caballo no espera”.