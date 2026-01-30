Secciones
SociedadActualidad

Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

Los estudiantes que reciben Becas Progresar ya pueden consultar si tienen el pago acreditado en febrero de 2026 y conocer los requisitos vigentes para seguir cobrando el beneficio.

PROGRESAR. Si cumplís con los requisitos y tu beca fue aprobada, el pago de febrero se acredita según el cronograma oficial. PROGRESAR. Si cumplís con los requisitos y tu beca fue aprobada, el pago de febrero se acredita según el cronograma oficial. / GOOGLE
Hace 19 Min

Con el inicio de un nuevo mes, muchos estudiantes se preguntan si les corresponde el cobro de las Becas Progresar en febrero de 2026. 

El trámite es simple y se puede hacer de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina. Existen dos formas oficiales para verificar si el pago está habilitado y conocer la fecha de acreditación.

Consulta desde Mi ANSES

Una de las opciones es ingresar a Mi Anses, la plataforma oficial del organismo. Para hacerlo, hay que entrar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. 

Una vez dentro, se debe acceder a la sección “Mis Cobros”, donde el sistema informa si hay pagos previstos y en qué fecha se realiza el depósito. Este método permite confirmar de forma rápida si la beca está activa ese mes.

Consulta desde la app Mi Argentina

Otra alternativa es a través de la aplicación Mi Argentina. Al iniciar sesión con los datos personales, los beneficiarios pueden ingresar a la opción destinada a Becas Progresar y verificar el estado del beneficio. 

Allí figura si el pago está aprobado y cuándo se acredita el dinero en la cuenta bancaria o billetera virtual asociada.

Requisitos para cobrar Progresar Superior

Para acceder al cobro en febrero de 2026, quienes estén en Progresar Superior deben cumplir con condiciones específicas:
- Es necesario ser argentino o contar con al menos cinco años de residencia legal

- Tener DNI vigente y cumplir con los límites de edad según el tipo de carrera

- Los ingresos del grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. 

Además, se exige haber terminado el secundario, estar inscripto en una institución habilitada, demostrar avance académico, tener el esquema de vacunación al día y participar de las actividades obligatorias del programa.

Por qué pueden suspender el pago

El pago puede suspenderse si el estudiante finalizó la carrera, no cumple con los requisitos del subprograma, excede los tiempos de estudio, fue dado de baja anteriormente, percibe otra beca similar o está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias. 

También se excluye a quienes se inscriban en una tercera carrera tras haber accedido dos veces a Progresar Superior.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenesMinisterio de Capital Humano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
1

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
2

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
3

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
4

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
5

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
6

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Más Noticias
Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Esta especia que estimula el colágeno y ayuda a prevenir los signos del envejecimiento

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Colágeno natural: la especia que ayuda a mantener la piel firme y joven

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Comentarios