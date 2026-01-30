Becas Progresar: qué tenés que hacer para saber si cobrás en febrero

Con el inicio de un nuevo mes, muchos estudiantes se preguntan si les corresponde el cobro de las Becas Progresar en febrero de 2026.
El trámite es simple y se puede hacer de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina. Existen dos formas oficiales para verificar si el pago está habilitado y conocer la fecha de acreditación.
Consulta desde Mi ANSES
Una de las opciones es ingresar a Mi Anses, la plataforma oficial del organismo. Para hacerlo, hay que entrar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro, se debe acceder a la sección “Mis Cobros”, donde el sistema informa si hay pagos previstos y en qué fecha se realiza el depósito. Este método permite confirmar de forma rápida si la beca está activa ese mes.
Consulta desde la app Mi Argentina
Otra alternativa es a través de la aplicación Mi Argentina. Al iniciar sesión con los datos personales, los beneficiarios pueden ingresar a la opción destinada a Becas Progresar y verificar el estado del beneficio.
Allí figura si el pago está aprobado y cuándo se acredita el dinero en la cuenta bancaria o billetera virtual asociada.
Requisitos para cobrar Progresar Superior
Para acceder al cobro en febrero de 2026, quienes estén en Progresar Superior deben cumplir con condiciones específicas:
- Es necesario ser argentino o contar con al menos cinco años de residencia legal
- Tener DNI vigente y cumplir con los límites de edad según el tipo de carrera
- Los ingresos del grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Además, se exige haber terminado el secundario, estar inscripto en una institución habilitada, demostrar avance académico, tener el esquema de vacunación al día y participar de las actividades obligatorias del programa.
Por qué pueden suspender el pago
El pago puede suspenderse si el estudiante finalizó la carrera, no cumple con los requisitos del subprograma, excede los tiempos de estudio, fue dado de baja anteriormente, percibe otra beca similar o está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.
También se excluye a quienes se inscriban en una tercera carrera tras haber accedido dos veces a Progresar Superior.