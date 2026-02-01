Secciones
SociedadActualidad

Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo es la víspera y qué rituales hacer para atraer fortuna?

La víspera del Año Nuevo Chino 2026 es uno de los momentos más significativos del calendario lunar. Su fuerte carga simbólica y la energía del Caballo de Fuego la convierten en una fecha clave para la limpieza, la preparación y los rituales que buscan atraer armonía, prosperidad y cambios positivos.

Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo es la víspera y qué rituales hacer para atraer fortuna? Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo es la víspera y qué rituales hacer para atraer fortuna?
Por LA GACETA Hace 34 Min

El Año Nuevo Chino comenzará oficialmente el martes 17 de febrero de 2026, dando inicio al Año del Caballo de Fuego, uno de los ciclos más intensos del zodiaco oriental, que se repite cada 60 años. Sin embargo, la celebración no se limita a esa fecha, ya que la víspera tiene un fuerte valor simbólico para quienes siguen el calendario lunar y representa un ritual ancestral de limpieza espiritual, unión familiar y preparación energética para el nuevo ciclo.

Cuándo es la víspera del Año Nuevo Chino 2026 y por qué es tan importante

La víspera del Año Nuevo Chino 2026 se celebrará el lunes 16 de febrero y, dentro de la tradición china, es conocida como Chúxī (除夕), expresión que significa “la noche de la eliminación” y alude al cierre del año viejo. Esta fecha va mucho más allá de una fiesta, ya que se la considera un momento clave de transición energética: según la costumbre, todo lo que se realice esa noche repercute en la suerte, la prosperidad, la salud y la armonía del nuevo año. 

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

En 2026, la importancia de esta preparación se intensifica debido a que el Caballo de Fuego simboliza energía fuerte, cambios acelerados, transformación, pasión y acción, lo que convierte a la víspera en una instancia no solo de cierre, sino también de preparación para un ciclo marcado por el movimiento, decisiones drásticas, comienzos y giros inesperados.

¿Qué rituales hacer para recibir el Año Nuevo Chino con buena energía?

Limpieza del hogar

Uno de los rituales más importantes para hacer durante este día es la limpieza completa de la casa. En este caso, no se trata solo de higiene sino, también, de un acto simbólico destinado a barrer las malas energías, los problemas, la negatividad y todos los bloqueos que nos deja el año que termina.

Y un dato fundamental: es importante llevar adelante esta la limpieza a más tardar en esta fecha ya que el día de Año Nuevo no se hace pues se cree que eso podría “barrer la buena suerte”.

Decorar con símbolos de prosperidad

En este día, las casas se decoran con faroles rojos, frases sobre la fortuna, imágenes de buena suerte, símbolos de prosperidad y abundancia, y el animal del año que comienza, en este caso, el Caballo.

El color rojo también es protagonista central porque simboliza protección, fortuna, alegría y energía vital.

Entrega de sobres rojos

En esta fecha tan particular, también, los adultos entregan sobres rojos (hongbao) con dinero a niños y jóvenes, como símbolo de protección, buena fortuna y bendiciones para el nuevo ciclo.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Los signos del horóscopo chino que deberán ir más despacio si quieren cuidar su energía, según Ludovica Squirru

Los signos del horóscopo chino que deberán ir más despacio si quieren cuidar su energía, según Ludovica Squirru

Mercado laboral 2026: crece el optimismo de las empresas, pero los trabajadores son más cautos

Mercado laboral 2026: crece el optimismo de las empresas, pero los trabajadores son más cautos

Lo más popular
Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
1

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
2

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
3

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
4

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
5

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán
6

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Más Noticias
Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios