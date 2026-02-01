Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo es la víspera y qué rituales hacer para atraer fortuna?

La víspera del Año Nuevo Chino 2026 se celebrará el lunes 16 de febrero y, dentro de la tradición china, es conocida como Chúxī (除夕), expresión que significa “la noche de la eliminación” y alude al cierre del año viejo. Esta fecha va mucho más allá de una fiesta, ya que se la considera un momento clave de transición energética: según la costumbre, todo lo que se realice esa noche repercute en la suerte, la prosperidad, la salud y la armonía del nuevo año.