Año Nuevo Chino 2026: ¿cuándo es la víspera y qué rituales hacer para atraer fortuna?
La víspera del Año Nuevo Chino 2026 es uno de los momentos más significativos del calendario lunar. Su fuerte carga simbólica y la energía del Caballo de Fuego la convierten en una fecha clave para la limpieza, la preparación y los rituales que buscan atraer armonía, prosperidad y cambios positivos.
El Año Nuevo Chino comenzará oficialmente el martes 17 de febrero de 2026, dando inicio al Año del Caballo de Fuego, uno de los ciclos más intensos del zodiaco oriental, que se repite cada 60 años. Sin embargo, la celebración no se limita a esa fecha, ya que la víspera tiene un fuerte valor simbólico para quienes siguen el calendario lunar y representa un ritual ancestral de limpieza espiritual, unión familiar y preparación energética para el nuevo ciclo.
Cuándo es la víspera del Año Nuevo Chino 2026 y por qué es tan importante
La víspera del Año Nuevo Chino 2026 se celebrará el lunes 16 de febrero y, dentro de la tradición china, es conocida como Chúxī (除夕), expresión que significa “la noche de la eliminación” y alude al cierre del año viejo. Esta fecha va mucho más allá de una fiesta, ya que se la considera un momento clave de transición energética: según la costumbre, todo lo que se realice esa noche repercute en la suerte, la prosperidad, la salud y la armonía del nuevo año.
En 2026, la importancia de esta preparación se intensifica debido a que el Caballo de Fuego simboliza energía fuerte, cambios acelerados, transformación, pasión y acción, lo que convierte a la víspera en una instancia no solo de cierre, sino también de preparación para un ciclo marcado por el movimiento, decisiones drásticas, comienzos y giros inesperados.
¿Qué rituales hacer para recibir el Año Nuevo Chino con buena energía?
Limpieza del hogar
Uno de los rituales más importantes para hacer durante este día es la limpieza completa de la casa. En este caso, no se trata solo de higiene sino, también, de un acto simbólico destinado a barrer las malas energías, los problemas, la negatividad y todos los bloqueos que nos deja el año que termina.
Y un dato fundamental: es importante llevar adelante esta la limpieza a más tardar en esta fecha ya que el día de Año Nuevo no se hace pues se cree que eso podría “barrer la buena suerte”.
Decorar con símbolos de prosperidad
En este día, las casas se decoran con faroles rojos, frases sobre la fortuna, imágenes de buena suerte, símbolos de prosperidad y abundancia, y el animal del año que comienza, en este caso, el Caballo.
El color rojo también es protagonista central porque simboliza protección, fortuna, alegría y energía vital.
Entrega de sobres rojos
En esta fecha tan particular, también, los adultos entregan sobres rojos (hongbao) con dinero a niños y jóvenes, como símbolo de protección, buena fortuna y bendiciones para el nuevo ciclo.