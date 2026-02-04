Test de personalidad: el camino que elijas revela cómo tomar una decisión difícil

El camino al que te lleva esta elección es el de tu corazón. Si no sabes para dónde ir, qué decisión tomar o cómo encarar tu rumbo, aléjate de todas las opiniones de los demás. Tomá distancia de tus propios prejuicios y exigencias, y también de las de quienes te rodean. Haz silencio y tomate el tiempo para escuchar. El corazón tiene el poder de guiarte desde la intuición, es la energía más pura y la que tiene certezas, porque te acerca al propósito de tu alma, a aquello que realmente te hará feliz.