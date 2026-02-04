Guía de estilo clásico de Antonela Roccuzzo: ¿cómo vestir a la moda de manera atemporal?

Antonela Roccuzzo creó su propio imperio con diferentes industrias que logran distar lejanamente del fútbol argentino. A pesar de ser una fanática de los deportes como su esposo, Lionel Messi, Antonela se apoya sobre su gusto por la moda para desarrollar su propio camino en el mundo de los embajadores de marcas.
Roccuzzo confirmó nuevamente su posición como una figura influyente en el mundo de la moda dentro de las redes sociales. En esta ocasión, la empresaria dejó de lado los vestidos de gala y las opciones formales para inclinarse por un conjunto invernal diseñado para la rutina diaria, el cual resultó perfecto para transitar las bajas temperaturas de una ciudad como Nueva York.
El look newyorkino de Antonela Rocuzzo que revive un estilo clásico y atemporal
La empresaria rosarina eligió prendas funcionales que incorporan detalles de tendencia para elevar el resultado final. El conjunto partió de un pantalón vaquero en azul oscuro, con tiro alto y corte recto, una silueta que actualmente se posiciona como el elemento básico indispensable del armario invernal. Sin embargo, el foco de atención recayó totalmente en la parte superior del atuendo.
Antonela seleccionó una chaqueta corta acolchada con textura de peluche y un diseño a cuadros escoceses en tonos verde, beige y negro. Esta pieza destacó por su volumen y longitud, logrando un equilibrio visual con la amplitud del pantalón. El abrigo, que posee cuello alto y mangas largas, cumplió la función de proteger contra las bajas temperaturas mientras mantuvo una estética cuidada, reafirmando que las prendas exteriores llamativas lideran las preferencias durante los meses más fríos.
La manera clásica de Antonela Rocuzzo para jugar con el estilo total black
Antonela Roccuzzo cautivó a sus seguidores con tres propuestas en color negro que resaltan por su atemporalidad. En la primera opción, la empresaria posó frente al espejo con un conjunto que unió un top palabra de honor ajustado y un pantalón de vestir de corte ancho, logrando un balance entre sensualidad y confort. Para elevar esta apuesta, sumó una cartera de hombro pequeña y accesorios minimalistas que mantuvieron una estética moderna y discreta.
La segunda alternativa presentó un enfoque más atrevido mediante el uso de texturas. La rosarina vistió un top corto con relieves que aportaron dimensión visual, acompañado de un pantalón de tiro alto y caída fluida que favoreció su silueta. Esta combinación reafirmó su capacidad para transformar un color clásico en una declaración de estilo dinámica, ideal para quienes buscan salir de lo convencional sin perder la sobriedad.
Finalmente, el tercer atuendo se inclinó hacia una elegancia nocturna muy cuidada. La protagonista utilizó un mono de líneas puras y escote cerrado, complementado con un cinturón fino y un bolso de mano en tono neutro que rompió la monocromía con sofisticación. A través de un maquillaje natural y accesorios sutiles en cada una de sus apariciones, Antonela demostró que la coherencia estética y el minimalismo resultan fundamentales para triunfar en cualquier evento formal.