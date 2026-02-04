Guía de estilo clásico de Antonela Roccuzzo: ¿cómo vestir a la moda de manera atemporal?

La manera clásica de Antonela Rocuzzo para jugar con el estilo total black

Antonela Roccuzzo cautivó a sus seguidores con tres propuestas en color negro que resaltan por su atemporalidad. En la primera opción, la empresaria posó frente al espejo con un conjunto que unió un top palabra de honor ajustado y un pantalón de vestir de corte ancho, logrando un balance entre sensualidad y confort. Para elevar esta apuesta, sumó una cartera de hombro pequeña y accesorios minimalistas que mantuvieron una estética moderna y discreta.