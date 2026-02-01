Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

El calentamiento global genera peligros constantes para las costas mediante el deshielo de los casquetes polares. La organización por El día mundial de los oceanos advierte que busca "despertar nuevas profundidades" para motivar un impulso generalizado en favor del agua marina.
La Organización Meteorológica Mundial realizó un aviso sobre que "existe un 80% de probabilidades" de que la temperatura anual supere los 1.5 °C pronto. Este fenómeno eleva el nivel oceánico, lo cual genera la posibilidad de que países enteros desaparezcan.
Las amenazas científicas sobre el nivel del mar
Un informe proyecta que el nivel del agua en las orillas estadounidenses subirá entre 0.25 y 0.3 metros hacia el 2050. Dicho incremento elevará la frecuencia de inundaciones destructivas en urbes situadas en ambos litorales de esa nación. Los especialistas indican que importantes ciudades costeras de Estados Unidos "corren verdadero peligro de desaparecer" para mediados de siglo. La Organización de las Naciones Unidas insiste en que la "relación con el océano debe cambiar urgentemente".
Investigaciones realizadas en 2019 emplearon tecnología satelital precisa para medir efectos hídricos sobre grandes áreas terrestres. Fotógrafos como Kadir van Lohuizen documentan estos cambios para resaltar la "importancia de este ecosistema que cubre más del 70% de la Tierra". La comunidad académica afirma que otros estudios advierten del peligro en todo el mundo ante la subida oceánica.
Cuáles son los lugares que quedarán bajo el oceano
El sur de Vietnam podría quedar sumergido permanentemente en menos de tres décadas, afectando a millones de pobladores. Yakarta, capital de Indonesia, también se perfila como una urbe completamente inundada para el año 2050. En Tailandia, la ciudad de Bangkok encara riesgos severos ya que sus habitantes viven en tierras vulnerables. Como señala la prensa internacional, el archipiélago de Seychelles, cerca de la costa este de África, "también sufre el aumento del nivel del mar".
China posee localidades estratégicas como Shanghái que figuran en la lista de sitios bajo amenaza por daños graves. La metrópolis india de Bombay, edificada sobre lo que solían ser una serie de islas, presenta una vulnerabilidad extrema en su centro histórico. Localidades como Miami, Nueva York o San Francisco también aparecen en riesgo constante por el avance salino.