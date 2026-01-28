¿Puede chocar un asteroide con la Luna? Qué se sabe sobre el 2024 YR4

Aunque la probabilidad de colisión contra la Tierra descendió prácticamente a cero, la atención se desplaza hacia la Luna. Un estudio reciente sitúa la posibilidad de impacto lunar en torno al 4 % para el 22 de diciembre de 2032. Para dimensionar esta cifra, el famoso asteroide Apophis alcanzó en 2004 una estimación del 2,7 % antes de que nuevas observaciones descartaran el riesgo. De ocurrir, la energía liberada equivaldría a 6,5 megatoneladas de TNT, suficiente para crear un cráter de un kilómetro de ancho.