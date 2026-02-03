Lionel Messi y una posible llegada al fútbol argentino en 2027: qué club buscaría sumarlo

Según explicó el dirigente, el plan excede lo estrictamente futbolístico. No se limita a la institución del Parque, sino que involucra a la ciudad de Rosario, a la Provincia y al ecosistema del fútbol argentino, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para una eventual presencia que sería histórica. Infraestructura adecuada y un esquema deportivo competitivo aparecen como ejes centrales ya que sin esas bases, cualquier regreso no tendría sentido.