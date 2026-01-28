Qué ciudades del mundo podrían desaparecer bajo el agua: la fuerte advertencia de National Geographic que alarma al mundo
Un informe de National Geographic alerta sobre el impacto del cambio climático y la suba del nivel del mar, impulsada por el deshielo de glaciares y la expansión térmica de los océanos.
El agua avanza en silencio, pero sus consecuencias podrían redefinir el mapa del planeta. Costas que retroceden, ciudades que quedan en riesgo y territorios enteros que comienzan a perder terreno frente al mar abren una pregunta inquietante: ¿qué países podrían desaparecer si esta tendencia continúa?
Un informe difundido por National Geographic pone el foco en el impacto del cambio climático y el aumento sostenido del nivel del mar, un fenómeno impulsado por el deshielo de los glaciares y la expansión térmica de los océanos. A partir de datos científicos y proyecciones climáticas, la publicación advierte sobre regiones particularmente vulnerables y plantea un escenario que ya no pertenece a la ciencia ficción, sino a un futuro cada vez más cercano.
Inundaciones y riesgo de desaparición: advierten por el futuro de las ciudades costeras de EE.UU.
Las proyecciones indican que el nivel del mar en las costas estadounidenses podría elevarse entre 0,25 y 0,3 metros de aquí a 2050, un escenario que aumentaría la frecuencia de inundaciones devastadoras en ciudades situadas a lo largo de ambos océanos. Especialistas señalan que importantes centros urbanos costeros de Estados Unidos “enfrentan un peligro concreto de desaparecer” hacia la mitad del siglo. Frente a este panorama, la ONU insiste en la necesidad de modificar de forma urgente la manera en que la humanidad se vincula con el océano.
Datos obtenidos en investigaciones de 2019, mediante el uso de satélites de alta precisión, permitieron medir los efectos del avance del agua sobre vastas áreas de tierra firme. Al mismo tiempo, el trabajo de fotógrafos como Kadir van Lohuizen aporta un registro visual que destaca la “relevancia de un ecosistema que cubre más del 70% de la Tierra”. La comunidad científica advierte, además, que estudios similares señalan un peligro extendido a escala global por la subida de los océanos.
El mapa del riesgo: las ciudades que enfrentan el avance imparable del nivel del mar
Sur de Vietnam: enfrenta la posibilidad de quedar permanentemente bajo el agua en menos de 30 años, una situación que pondría en riesgo a millones de habitantes de la región.
Yakarta (Indonesia): la capital indonesia se proyecta como una de las ciudades que podría quedar completamente inundada hacia el año 2050.
Bangkok (Tailandia): la ciudad atraviesa un escenario crítico debido a que gran parte de su población vive sobre tierras altamente vulnerables al avance del agua.
Seychelles: este archipiélago ubicado frente a la costa oriental de África también sufre las consecuencias del aumento sostenido del nivel del mar, según advierte la prensa internacional.
Shanghái (China): una de las ciudades más estratégicas del país aparece entre las zonas amenazadas por posibles daños severos vinculados a la suba del nivel del mar.
Bombay (India): construida sobre antiguas islas, la metrópolis presenta una vulnerabilidad extrema, especialmente en su casco histórico.
Ciudades de Estados Unidos: Miami, Nueva York y San Francisco figuran entre las localidades que enfrentan un riesgo constante ante el avance del agua salina.