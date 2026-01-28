Qué ciudades del mundo podrían desaparecer bajo el agua: la fuerte advertencia de National Geographic que alarma al mundo

Inundaciones y riesgo de desaparición: advierten por el futuro de las ciudades costeras de EE.UU.

Las proyecciones indican que el nivel del mar en las costas estadounidenses podría elevarse entre 0,25 y 0,3 metros de aquí a 2050, un escenario que aumentaría la frecuencia de inundaciones devastadoras en ciudades situadas a lo largo de ambos océanos. Especialistas señalan que importantes centros urbanos costeros de Estados Unidos “enfrentan un peligro concreto de desaparecer” hacia la mitad del siglo. Frente a este panorama, la ONU insiste en la necesidad de modificar de forma urgente la manera en que la humanidad se vincula con el océano.