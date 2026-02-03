Jaldo, tras el ataque en Tafí del Valle: “Actuaron en manada; son cobardes y casi asesinos”

Al analizar el episodio, el mandatario provincial contextualizó el hecho dentro de una problemática que se registró en distintos puntos del país. “Yo lo que creo que este no es el primer caso que se da en la Argentina. Nosotros ya hemos visto, lamentablemente, creo que en Mar del Plata, donde ha fallecido un joven (Báez Sosa), en un evento y en una pelea de estas características que hemos tenido en Tafí del Valle”, expresó.