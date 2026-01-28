Secciones
¿Querés un plan tranqui este finde? Podés sumarte a una observación lunar en Tafí Viejo

La actividad es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa al 3816130506. Será este viernes 30 de enero a las 20.30 en la Hostería Atahualpa Yupanqui y se suspende por lluvia.

ASTRONOMÍA. Se podrá observar la Luna y constelaciones andinas desde la Hostería Atahualpa Yupanqui.
Hace 1 Hs

La Municipalidad de Tafí Viejo anunció una nueva edición de Bajo un mismo cielo, la propuesta nocturna que combina astronomía, cultura andina y un plan perfecto para comenzar el fin de semana con algo distinto. 

Este viernes 30 de enero, desde las 20.30, la Hostería Atahualpa Yupanqui abrirá sus terrazas y senderos para una experiencia al aire libre pensada para jóvenes, amigos y familias que disfrutan de las actividades bajo las estrellas.

La iniciativa forma parte de la agenda de verano y vuelve con una consigna clara: invitar a los participantes a reconectar con el cielo nocturno y sus historias. La actividad es gratuita, requiere inscripción previa y tendrá cupos limitados para asegurar una observación guiada cómoda y segura. En caso de lluvia o nubes densas, el encuentro se suspende.

Una experiencia para redescubrir el cielo

En esta edición, el foco estará puesto en la observación de la Luna y las constelaciones andinas, un mapa celeste cargado de simbolismos y saberes ancestrales. La actividad contará con el acompañamiento del Observatorio Ampimpa y del equipo Thaaui, que se especializan en divulgación astronómica y lectura cultural del cielo.

Los asistentes podrán aprender a reconocer figuras, orientarse a partir del movimiento de los astros y comprender cómo las comunidades originarias interpretaban las sombras y luces del firmamento. 

Qué llevar y cómo participar

Desde la organización recomiendan asistir con linterna, repelente y calzado cómodo para caminar por la zona. 

La hostería, ubicada en Paysandú 2400, ofrece un entorno ideal para la observación: poca contaminación lumínica, silencio y un cielo amplio que permite visualizar con claridad las formaciones estelares.

Cómo inscribirse

La reserva de lugar debe realizarse por WhatsApp al 381 6130506, donde se confirmará el cupo. Desde Turismo aclararon que la demanda suele ser alta y recomiendan inscribirse cuanto antes.

Este viernes, Tafí Viejo vuelve a ofrecer un plan distinto: una noche abierta, silenciosa y compartida, para recordar que todos, literalmente, estamos bajo un mismo cielo.

