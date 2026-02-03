Una nueva etapa en la relación UNT-minería

Esta nueva etapa se inicia al cabo de una larga negociación entre la UNT, Catamarca e YMAD, que se aceleró desde la asunción de las actuales autoridades federales, que desde el comienzo expresaron la intención de desligar a la Nación de esta empresa, en el marco de sus objetivos de reducción del déficit fiscal y de achicar el Estado. La aceleración de este trato se fue dando, además, al mismo tiempo que se desarrollaba el juicio penal en la Justicia Federal contra el ex rector Juan Alberto Cerisola, acusado (y condenado, ahora con el fallo apelado en casación) por la disposición que hizo del dinero para las obras realizadas en el marco de la Ciudad Universitaria. Varios de los debates planteados a lo largo de los 15 meses de audiencias en el proceso oral han sido resueltos tanto en estudios llevados a cabo por la UNT en los últimos meses -sobre la historia de la infraestructura de la UNT y sobre la limitación ambiental y geológica de edificar en el cerro- y en las especificaciones del “Acuerdo modificatorio…”. Entre ellas, que se establece con claridad el destino de los porcentajes de las utilidades y precisa que se puede adecuar y redefinir el alcance de la ciudad universitaria a los efectos de la adecuada ejecución de lo previsto en el artículo 18 de la Ley N° 14.771, que definía que las utilidades debían destinarse a la conclusión de la Ciudad Universitaria “conforme a los planos aprobados”. Ahora se establece que la UNT tendrá la potestad de hacer obras a definir hasta una superficie determinada y en sitios a definir según se resuelva en sus organismos pertinentes como el Consejo Superior.