Así se vive el Seven desde adentro: LA GACETA acompañó a uno de los protagonistas

Pasadas las 11, el conjunto de Concepción finalmente llegó a estancia El Churqui. La carpa ya estaba lista, los bolsos desparramados y las mesas con agua, frutas, turrones y todo lo necesario para la previa. El búnker de los del sur se diferenciaba incluso en cada uno de los detalles: bebidas bien conservadas en conservadoras térmicas, tachos de basura propios y una organización que reflejaba experiencia. Claro, los concepcionense habían llegado a la 26° edición del certamen como el segundo más ganador (compartía ese mote con el seleccionado tucumano, con seis coronas, una menos que el seleccionado de Salta).