Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: gestión de inundaciones; dos enfoques
Hace 4 Hs

La gestión de inundaciones puede encararse con dos enfoques: prevención o administración del desastre. Se administra el desastre cuando los esfuerzos se centran aguas abajo, reparando daños y planificando infraestructura para proteger de futuras inundaciones las zonas dañadas por la inundación actual. Este enfoque adolece de dos defectos. Uno es que las obras propuestas suelen ser onerosas y por ello nunca se completan. El otro es que cuando ese mismo río se desborde nuevamente muy probablemente afecte otras estructuras. Y la historia se repite...  En contraste, el enfoque de prevención consiste en poner la atención en las nacientes, donde los caudales son menores. Forestación, reducción de energía en cauces y, sobre todo, lagunas de laminación, son obras de relativamente bajo costo que brindan protección amplia aguas abajo, en las zonas urbanizadas. Estas intervenciones deberán complementarse con un sistema de alerta temprana centralizado. Recientemente completé una evaluación de riesgo hídrico para Tafí Viejo demostrando la factibilidad de instalar un sistema de alerta temprana. Esta conclusión probablemente se puede extender a todo el faldeo de las sierras occidentales en Tucumán. Por cierto, los dos enfoques son complementarios, no excluyentes.

Gustavo González Bonorino                                              

Santa Fe 245 - S.M. de Tucumán

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
1

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
2

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán
3

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera
4

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino
5

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión
6

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

Más Noticias
Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Chile, México y Brasil avalan a Michelle Bachelet como jefa de la ONU

Chile, México y Brasil avalan a Michelle Bachelet como jefa de la ONU

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Comentarios