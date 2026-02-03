Cartas de lectores: gestión de inundaciones; dos enfoques

La gestión de inundaciones puede encararse con dos enfoques: prevención o administración del desastre. Se administra el desastre cuando los esfuerzos se centran aguas abajo, reparando daños y planificando infraestructura para proteger de futuras inundaciones las zonas dañadas por la inundación actual. Este enfoque adolece de dos defectos. Uno es que las obras propuestas suelen ser onerosas y por ello nunca se completan. El otro es que cuando ese mismo río se desborde nuevamente muy probablemente afecte otras estructuras. Y la historia se repite... En contraste, el enfoque de prevención consiste en poner la atención en las nacientes, donde los caudales son menores. Forestación, reducción de energía en cauces y, sobre todo, lagunas de laminación, son obras de relativamente bajo costo que brindan protección amplia aguas abajo, en las zonas urbanizadas. Estas intervenciones deberán complementarse con un sistema de alerta temprana centralizado. Recientemente completé una evaluación de riesgo hídrico para Tafí Viejo demostrando la factibilidad de instalar un sistema de alerta temprana. Esta conclusión probablemente se puede extender a todo el faldeo de las sierras occidentales en Tucumán. Por cierto, los dos enfoques son complementarios, no excluyentes.