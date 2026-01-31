Seven de Tafí del Valle: familias, generaciones y el otro partido del rugby

El murmullo del público se mezcla con el viento fresco que baja de los cerros. En Tafí del Valle, el Seven no empieza con el primer partido, sino mucho antes: en las tribunas improvisadas, en las familias que se acomodan para mirar, en quienes llegan por primera vez sin saber demasiado de rugby, pero con ganas de acompañar. Entre ellas está Felipa Moreno, 84 años, que observa el movimiento con atención y curiosidad.