San Martín cambia su sistema de socios y apuesta a recuperar el vínculo con sus hinchas

Más allá de los números, uno de los cambios estructurales más importantes es la unificación de las categorías de socios. Hasta ahora existía una división entre quienes eran socios del estadio y quienes lo eran del complejo. Con el nuevo esquema, esa diferenciación dejó de existir: el socio pasa a ser socio del club en su totalidad. “Ese fue uno de los compromisos de campaña de Oscar y es una forma de cumplirlo”, remarcó Pisarrello, en referencia al presidente Oscar Mirkin.