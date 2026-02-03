San Martín cambia su sistema de socios y apuesta a recuperar el vínculo con sus hinchas
Con abonos promocionales, unificación de categorías y nuevos beneficios, el club relanzó su política de afiliación con el objetivo de fortalecer la pertenencia, recuperar la confianza del hincha y construir un proyecto institucional a largo plazo
San Martín puso en marcha una nueva campaña de socios que combina valores promocionales, un cambio estructural en el sistema de afiliación y una apuesta fuerte a la recuperación del vínculo con su masa societaria. Con alrededor de 7.000 socios activos en la actualidad, la dirigencia del “Santo” busca consolidar ese crecimiento y sentar las bases de un proyecto que apunta a largo plazo: un club con más pertenencia, mayor participación y beneficios reales para quienes acompañan desde adentro.
Uno de los ejes centrales de la campaña es la oferta de abonos para las tribunas populares y plateas, con precios diferenciados según la modalidad, semestral o anual. Para las tribunas Rondeau y Bolívar, la Popular Semestral tiene un valor de $150.000, mientras que la Popular Anual cuesta $240.000. En el caso de la tribuna Pellegrini, el abono semestral fue fijado en $180.000 y el anual en $300.000, con una aclaración importante: los abonos anuales no incluyen los partidos de playoffs.
Además, la cuota social quedó establecida en $18.000, un monto que, según remarcan desde el club, busca ser accesible en relación con los beneficios que ofrece la condición de socio. En ese sentido, la dirigencia decidió extender los precios promocionales de la campaña hasta el 10 de febrero, luego de haber comenzado a fines de diciembre. Originalmente, el cierre estaba previsto para el 31 de enero, pero la respuesta de los hinchas motivó la prórroga.
“Queríamos que los socios se sientan acompañados desde la comisión directiva”, explicó Sebastián Lorenzo Pisarrello, director de Comunicación y Prensa del club. “Había una necesidad de reconstruir el vínculo después de lo que pasó en la final en Rosario. Sabíamos que había que volver a generar ganas, ilusión y sentido de pertenencia”, agregó.
Pisarrello detalló que el crecimiento del padrón es significativo si se lo compara con el escenario previo a las elecciones. “Dos o tres semanas antes de la elección, el padrón de socios activos rondaba los 2.500. Después creció a 4.500 y hoy estamos cerca de los 7.000. Es un número importante y marca que la campaña viene teniendo buenas repercusiones”, señaló. Incluso destacó que se sumaron muchos socios moratorios y que las plateas están prácticamente vendidas en su totalidad.
Más allá de los números, uno de los cambios estructurales más importantes es la unificación de las categorías de socios. Hasta ahora existía una división entre quienes eran socios del estadio y quienes lo eran del complejo. Con el nuevo esquema, esa diferenciación dejó de existir: el socio pasa a ser socio del club en su totalidad. “Ese fue uno de los compromisos de campaña de Oscar y es una forma de cumplirlo”, remarcó Pisarrello, en referencia al presidente Oscar Mirkin.
La idea, explican desde la dirigencia, es que el socio pueda acceder tanto a los partidos como a las instalaciones del complejo: quinchos, canchas y espacios recreativos. “San Martín es fútbol en un 90 o 95 por ciento, pero es mucho más que fútbol. Tiene una infraestructura enorme, un estadio con una capacidad que pocos clubes tienen, un museo único y un complejo que está a la altura de instituciones de primera línea del fútbol argentino”, subrayó Pisarrello.
En paralelo, el contexto deportivo también acompaña la campaña. La conformación del plantel, con refuerzos de jerarquía, jugadores tucumanos identificados con el club y juveniles surgidos de las inferiores, genera un clima de ilusión que se traslada a la tribuna. “El equipo está acompañando. Hay refuerzos de calidad, hay tucumanos que son hinchas del club y hay chicos del club que se están potenciando. Esa idea que se planteó desde el inicio se está logrando y eso suma”, explicó.
En cuanto al futuro, la dirigencia no esconde su ambición, aunque aclara que se trata de un proceso gradual. El objetivo de fondo es que, algún día, el ingreso al estadio sea exclusivo para socios, algo que hoy todavía parece lejano. “Para eso tendríamos que llegar a 25.000 socios. Vamos paso a paso. Este año la idea es apostar a que el socio tenga muchos beneficios y que sienta la diferencia con el no socio”, sostuvo Pisarrello.
En ese sentido, el club continuará vendiendo entradas a no socios, pero a un valor más alto, con el objetivo de incentivar la afiliación. Además, se trabaja en acuerdos comerciales y beneficios extra que excedan el día de partido. “No queremos que el beneficio sea solo venir a la cancha o usar el complejo. Queremos sumar descuentos, acuerdos y ventajas reales, como hacen muchos clubes”, explicó.
La nueva campaña de socios de San Martín no se limita a una cuestión económica. Es, ante todo, una apuesta política e institucional: recuperar la confianza, fortalecer el sentido de pertenencia y convencer al hincha de que asociarse es formar parte de un club grande, con historia, presente y un proyecto que busca sostenerse en el tiempo.