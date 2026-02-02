San Martín de Tucumán acelera en el mercado y se prepara para cerrar dos refuerzos ofensivos

San Martín empieza a mover las últimas fichas del mercado y, en las próximas horas, podría sumar dos nuevas caras para reforzar un plantel que busca alternativas ofensivas y mayor profundidad de cara a lo que viene. En ese escenario, la dirigencia del San Martín trabaja para cerrar las incorporaciones de Diego Diellos y Benjamín Borasi, dos nombres que apuntan a darle variantes a Andrés Yllana en puestos sensibles.
El primero en llegar sería Diego Diellos, centrodelantero de 32 años, que aparece como una solución concreta para un problema que se volvió urgente. La grave lesión de Nicolás “Chuny” Moreno (rotura del ligamento anterior de la rodilla derecha) dejó al “Santo” con menos opciones naturales en el área, y si bien Lautaro Ovando puede ocupar ese rol, el entrenador prefirió utilizarlo mayormente por las bandas. En ese contexto, Diellos aparece como una alternativa directa para acompañar y competir con Facundo Pons en el frente de ataque.
El recorrido reciente del atacante muestra números dispares, pero experiencia comprobada. Durante 2025 jugó en Nacional de Potosí, donde disputó 15 partidos y convirtió seis goles entre el torneo local, la Copa Sudamericana y otras competencias internacionales. Luego pasó por Ferro, club en el que sumó minutos en ocho encuentros, aunque sin poder marcar. Más allá de esa etapa, Diellos cuenta con un largo recorrido en la Primera Nacional, categoría que conoce bien tras su paso por equipos como Güemes, Agropecuario y Deportivo Madryn, entre otros.
Según trascendió, el delantero ya se habría realizado la revisión médica y hoy firmaría su contrato para sumarse de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de Yllana. La idea es que se ponga rápidamente a tono para transformarse en una pieza útil dentro de la rotación ofensiva, especialmente en un momento del calendario en el que las lesiones y la acumulación de partidos empiezan a pasar factura.
El segundo nombre que está a un paso de convertirse en refuerzo es Benjamín Borasi, extremo derecho que llega para potenciar la competencia interna por ese sector del campo. Su última experiencia fue en Criciúma, de la Serie B de Brasil, donde disputó 17 partidos y marcó un gol en la última temporada. Más allá de los números, en el cuerpo técnico valoran su velocidad y su capacidad para jugar abierto, cualidades que encajan con la idea de amplitud que busca el entrenador.
La llegada de Borasi es considerada clave porque competirá directamente con Gonzalo Rodríguez por el puesto de extremo derecho, ampliando así el abanico de opciones en el ataque. El delantero arribaría mañana a la provincia para sumarse al plantel del “Santo”.
En paralelo a estas negociaciones que avanzaron con mayor firmeza, San Martín también hizo un intento por Alexis Canelo. El delantero tucumano estuvo en el radar del club, pero la operación no prosperó debido a que el jugador contaba con otras propuestas y optó por seguir otro camino. Fue un sondeo concreto, aunque sin final feliz.
De todos modos, el mercado todavía no está cerrado para el “Santo”. Desde la CD reconocen que siguen en la búsqueda de un volante central, con el objetivo de sumar una alternativa para Santiago Briñone y Laureano Rodríguez. Ese puesto es una de las prioridades, pensando en sostener el equilibrio del equipo a lo largo de la temporada.
Además, no se descarta la llegada de un refuerzo más para dar por concluida la participación del club en este mercado de pases. Con Diellos y Borasi a un paso de firmar, San Martín empieza a perfilar su versión definitiva, intentando cubrir necesidades puntuales y dotar al plantel de mayor competitividad interna, una de las claves que Yllana pretende consolidar en esta etapa del proceso.