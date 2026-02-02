San Martín de Tucumán acelera en el mercado y se prepara para cerrar dos refuerzos ofensivos

El segundo nombre que está a un paso de convertirse en refuerzo es Benjamín Borasi, extremo derecho que llega para potenciar la competencia interna por ese sector del campo. Su última experiencia fue en Criciúma, de la Serie B de Brasil, donde disputó 17 partidos y marcó un gol en la última temporada. Más allá de los números, en el cuerpo técnico valoran su velocidad y su capacidad para jugar abierto, cualidades que encajan con la idea de amplitud que busca el entrenador.