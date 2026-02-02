Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín, cerca de reforzarse con un ex Atlético Tucumán

La dirigencia busca cerrar a un volante que viene de vivir una situación particular con otros dos clubes en las últimas horas.

Hace 1 Hs

San Martín continúa activo en el mercado de pases y está cerca de cerrar la llegada de un nuevo refuerzo. Kevin López es el nombre apuntado por la dirigencia para fortalecer la mitad de la cancha y podría arribar a La Ciudadela en los próximos días. 

El volante llegaría a préstamo desde Independiente, club dueño de su pase. El mediocampista, de 24 años, viene de disputar la última temporada en Atlético y  en este mercado tuvo un recorrido tan particular como accidentado: tenía todo acordado para convertirse en refuerzo de Colón, incluso llegó a entrenarse con el plantel y compartió el desayuno con sus compañeros.

Sin embargo, antes de firmar contrato recibió una oferta de Instituto. López pidió renegociar su vínculo, desistió de la propuesta del “Sabalero” y apuntó a su llegada a la “Gloria”. Horas más tarde, el club cordobés dio marcha atrás y el jugador terminó quedandose sin equipo.

De este modo, tras varios capítulos, la novela podría cerrarse con López vistiendo la camiseta de San Martín. Se espera que el volante llegue a la provincia en las próximas horas para sumarse al plantel “Santo” y comenzar a entrenarse de cara al debut en la Primera Nacional 2026.

Temas Kevin LópezHugo Colace
