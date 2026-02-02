San Martín, cerca de reforzarse con un ex Atlético Tucumán

El volante llegaría a préstamo desde Independiente, club dueño de su pase. El mediocampista, de 24 años, viene de disputar la última temporada en Atlético y en este mercado tuvo un recorrido tan particular como accidentado: tenía todo acordado para convertirse en refuerzo de Colón, incluso llegó a entrenarse con el plantel y compartió el desayuno con sus compañeros.