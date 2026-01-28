"Mirkin falta a la verdad": el contundente comunicado de la ex CD de San Martín

Otro punto álgido fue la salida del entrenador Mariano Campodónico. "Mirkin hace referencia a un 'conflicto contractual que se dejó con el técnico', cuando por palabras de Mariano Campodónico, y ante la situación a la vista de todos, quedó en evidencia el maltrato que recibió del actual presidente durante la campaña. Y al asumir, la nueva CD nombró como posible candidato a Leandro Gracián, mientras el ex goleador santo tenía contrato vigente. Fue una total falta de respeto. Se esperó a que llegue el actual Director Deportivo, Facundo Pérez Castro, para anunciarle que no iba a continuar trabajando para el club. El conflicto fue de ellos con Campodónico, que tengo entendido, nunca hubo un diálogo claro con el ex DT", descargó.