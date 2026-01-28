"Mirkin falta a la verdad": el contundente comunicado de la ex CD de San Martín
Bruno Sogno, vicepresidente de la gestión saliente, salió al cruce de Oscar Mirkin luego de que el actual mandatario hablara de una herencia pesada. En un extenso descargo, la gestión de Moisello defendió los números, la infraestructura y dio detalles de acuerdos futbolísticos.
La paz política en La Ciudadela duró poco. La última gestión directiva de San Martín, encabezada por Rubén Moisello, decidió salir al cruce tras las recientes declaraciones del actual presidente, Oscar Mirkin, quien había asegurado haberse encontrado con "un San Martín abandonado y con muchas deudas".
El encargado de levantar el guante fue Bruno Sogno, vicepresidente de la comisión saliente, quien emitió un duro comunicado punto por punto para desmentir la versión del oficialismo.
"Oscar Mirkin, lejos de estar enfocado en conducir el club San Martín y convocar a todos a la unidad para lograr el objetivo de ascenso, falta a la verdad manifestando 'que se encontraron con un San Martín abandonado y con muchas deudas'. Desde el primer momento de su relato, Mirkin fabula en contra de la comisión directiva anterior. Al momento de realizar la transición, tanto él como su equipo asumieron elogiando y destacando el buen estado edilicio del complejo y del estadio", arranca el texto de descargo.
Infraestructura: la polémica de la pileta
Uno de los puntos centrales de la discusión fue el estado del predio. Sogno defendió la inversión realizada: "Se trata de un complejo de primer nivel, que dejamos con instalaciones de primera calidad", defendió. Y aclaró la situación específica del natatorio: "El actual presidente se refiere a la pileta y sostiene que desde hace 10 años se encuentra en desuso. Sin embargo, la realidad es que la misma está lista y en perfectas condiciones. No se utilizó porque fue una decisión de la CD anterior, en el marco de una política de seguridad destinada a preservar a los socios", aclaró
Los números
El comunicado de la oposición pone el foco en la comparación económica entre el final del mandato anterior de Mirkin y la actualidad. "En el estadio se dejó un inventario detallado, con absolutamente todos los bienes adquiridos por la CD anterior. Todo estaba en funcionamiento y en excelentes condiciones. Aclaro que, muy por el contrario, la gestión de Mirkin, que finalizó en el 2017, dejó en el club un saldo de $32 en efectivo", disparó Sogno.
En contraposición, aseguró que "la gestión de Moisello dejó un importante saldo de dinero en efectivo y en cuentas bancarias, tanto en pesos como en dólares, que por primera vez el club puede utilizar regularmente".
Las deudas
Sobre el pasivo del club, el exdirigente detalló: "Es importante destacar que durante nuestra gestión, el club regularizó su deuda mediante una forma de pago y así obtuvimos la resolución definitiva de la exención del impuesto a las ganancias, algo que el club no conseguía hace 20 años. En el 2017, nuestra CD recibió un club con cuentas inhibidas, embargos y reclamos del AFIP porque Mirkin había dejado muchas acreencias por cobrar".
Y aclaró el tema de los salarios atrasados. "Lo único 'pendiente' a pagar por la gestión de Moisello fueron los sueldos del mes de noviembre, a vencer en diciembre, no de octubre como manifiesta, con mala fe o desconocimiento, el actual presidente del club. Así también, Rubén dejó importantes contratos beneficiosos para el club, como grandes sponsors, mayor cantidad de socios y efectivo sin cobrar, para que la nueva dirigencia tenga flujo de dinero", explicó.
Fútbol: salidas, préstamos y el conflicto Campodónico
El comunicado también abordó la política deportiva, criticando el manejo del patrimonio. "Durante su gestión, Mirkin nunca compró un jugador y su política fue siempre de tener jugadores a préstamo. Lógica para entender cómo actualmente dejó ir varios jugadores del club que eran propiedad de San Martín. Ejemplo: Gustavo Abregú y Ulises Vera", mencionó.
Sobre el caso puntual de Juan Cruz Esquivel, Sogno explicó que "no había ninguna deuda". Según el ex dirigente, "su salario estaba al día, y el préstamo estaba vigente hasta la finalización del torneo. Quedó en las manos de Mirkin si renovaba el préstamo o no. El jugador quería seguir ligado al club, pero el nuevo presidente no lo retuvo".
Otro punto álgido fue la salida del entrenador Mariano Campodónico. "Mirkin hace referencia a un 'conflicto contractual que se dejó con el técnico', cuando por palabras de Mariano Campodónico, y ante la situación a la vista de todos, quedó en evidencia el maltrato que recibió del actual presidente durante la campaña. Y al asumir, la nueva CD nombró como posible candidato a Leandro Gracián, mientras el ex goleador santo tenía contrato vigente. Fue una total falta de respeto. Se esperó a que llegue el actual Director Deportivo, Facundo Pérez Castro, para anunciarle que no iba a continuar trabajando para el club. El conflicto fue de ellos con Campodónico, que tengo entendido, nunca hubo un diálogo claro con el ex DT", descargó.
Mensaje final al hincha
Para cerrar, el exvicepresidente aseguró que ejercerán una oposición constructiva. "Pretendemos seguir acompañando al club y estamos comprometidos con la institución para que siga creciendo. Siempre vamos a querer lo mejor para San Martín. Y aclaro, nosotros no hacemos campañas en contra, ni agitamos a la gente para que no vaya a la cancha a diferencia de algo que siempre hizo la oposición", detalló.
"Queremos que el estadio más caliente del país, reconocido así por medios nacionales, vuelva a latir y a explotar de hinchas", finalizó.