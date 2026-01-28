Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Un amor que lleva desde la cuna: cómo Víctor Salazar se hizo fanático de San Martín

El lateral heredó la pasión de su familia y de la mano de su padre comenzó a ir a La Ciudadela.

AMOR DESDE SIEMPRE. Salazar aseguró que fue a alentar a San Martín desde que era muy chico. AMOR DESDE SIEMPRE. Salazar aseguró que fue a alentar a San Martín desde que era muy chico. Prensa CASM
Hace 2 Hs

Para Víctor Salazar, San Martín no fue nunca un club más. Fue una herencia, Un legado familiar que empezó en la infancia, de la mano de su padre, y que se convirtió en identidad y en el amor de su vida. 

“Yo nací hincha de San Martín. Mi papá, mi familia, todos somos hinchas. En mi casa no se hablaba de otra cosa”, cuenta el defensor, con la emoción todavía a flor de piel.

Ese vínculo temprano explica por qué su llegada al club no se vivió como un pase, sino como un regreso largamente esperado. “Estar hoy acá es cumplir un sueño que también era de él”, dice Salazar, en referencia a su padre, una figura central en su historia futbolera y personal.

Por eso insiste en una idea que repite como mantra: “San Martín está por encima de todos nosotros”.

Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalVíctor Salazar
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
4

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
5

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen
6

El celular de Érika y los GPS de Sosa: las dos pruebas clave que pueden esclarecer el crimen

Más Noticias
Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco

Atlético Tucumán, un equipo que corre mucho pero piensa poco

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Comentarios