Así juega el San Martín de Andrés Yllana: qué dejó la pretemporada y qué falta ajustar

El equipo no carece de situaciones. Por el contrario, es un San Martín que intenta golpear rápido, con un juego bastante directo, y que logra generar varias ocasiones a partir de recuperaciones altas o transiciones veloces. El problema aparece en el último pase y en la resolución. Todavía cuesta enlazar esa acción final que transforme las aproximaciones en goles. Es una cuestión de tiempo, coordinación y confianza, pero sin dudas será uno de los puntos a corregir con urgencia.