El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

Durante enero el Central ya superó el 10% de la meta de U$S 10.000 millones prevista para 2026. En paralelo, y favorecidas por la suba del precio del oro, las reservas brutas ascendieron a U$S 45.780 millones. Y es que el viento fue de cola, señala GMA Capital. La liquidación, atípica para esta época del año, se vio reforzada por emisiones de obligaciones negociables y deuda provincial, con colocaciones recientes de Mirgor y de la Provincia de Córdoba. Este mayor flujo de divisas coincidió con un período de demanda estacional de pesos más elevada, reduciendo la presión compradora en el mercado cambiario, subraya. En ese marco, el BCRA pudo sostener su posición sin generar tensiones cambiarias. El tipo de cambio se mantuvo estable, a una distancia cercana al 7% del techo de la banda.