Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cavallo advirtió sobre el "carry trade" y pidió eliminar el cepo: "Las tasas altas son una espada de Damocles"

El economista valoró la baja del riesgo país pero alertó sobre el "clima recesivo" que oculta la calma cambiaria.

Domingo Cavallo Domingo Cavallo
Hace 1 Hs

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, publicó un nuevo análisis sobre la situación económica en el que advirtió sobre la sostenibilidad del esquema actual. Si bien destacó la tendencia a la baja del riesgo país, el economista señaló que el Gobierno no debe "entusiasmarse" con la calma cambiaria lograda a través del carry trade.

Pese a la advertencia, el economista destacó la estrategia del Banco Central: "La baja del riesgo país conseguida con compra de reservas por parte del Banco Central es una muy buena señal y esta política, si se acompaña con reformas cambiarias y financieras, puede transformarse en la mejor opción para reactivar la economía".

Cavallo proyectó que la prioridad debe ser que 2026 se convierta en un período de "fuerte reactivación". Según su visión, la acumulación de divisas es clave: "En la medida que este fenómeno continúe, se irá aproximando el momento en el que Argentina recupere el acceso al mercado internacional de capitales".

Uno de los puntos críticos del informe se centró en las tasas de interés en pesos. Cavallo calificó como "peligroso" que se mantengan elevadas en términos reales y definió a las restricciones vigentes sobre las empresas como una "espada de Damocles" que impide la baja del costo de endeudamiento.

Respecto al pago de la deuda externa, diferenció el rol del BCRA del de las cuentas públicas: "Para la compra de divisas por parte de los Tesoros Nacional y provinciales, se necesita que la nación y las provincias generen superávit fiscal primario suficiente". "Si no lo logran, tendrán que financiar esta compra de divisas con endeudamiento, sin afectar las reservas del Banco Central", agregó.

El orden de las reformas

Sobre el cierre del documento, el ex funcionario sugirió avanzar "acumulando reservas sin inducir carry trade sino avanzando rápidamente hacia la eliminación completa del cepo con garantías de que no va a ser reintroducido bajo ninguna circunstancia".

Finalmente, recomendó anteponer los cambios financieros a la discusión laboral: "El efecto que tendrá esta reforma financiera y cambiaria sobre la competitividad de la economía será mucho más rápido y efectivo que el que pueda derivarse de una reforma laboral discutida y aprobada en un contexto de recesión en vastos sectores del mercado interno".

Temas Domingo Cavallo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Más reservas; menos Riesgo País, la receta de Milei

Reservas en alza: el Banco Central compró más de U$S1.000 millones en lo que va de enero

Reservas en alza: el Banco Central compró más de U$S1.000 millones en lo que va de enero

Presuntas maniobras con el dólar oficial: el Banco Central investiga a cinco funcionarios

Presuntas maniobras con el dólar oficial: el Banco Central investiga a cinco funcionarios

El riesgo país tocó un mínimo desde 2018: ¿qué factores explican la caída a 513 puntos básicos?

El riesgo país tocó un mínimo desde 2018: ¿qué factores explican la caída a 513 puntos básicos?

Lo más popular
Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
1

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
2

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
3

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
4

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
5

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Llueve sobre mojado
6

Llueve sobre mojado

Más Noticias
El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Mariano Sardáns: “El oro no es inversión, sino especulación, como el Bitcoin”

Mariano Sardáns: “El oro no es inversión, sino especulación, como el Bitcoin”

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

Taxistas cuestionan la forma en que avanza la reglamentación de apps en la capital

Taxistas cuestionan la forma en que avanza la reglamentación de apps en la capital

Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Comentarios