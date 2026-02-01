Cavallo advirtió sobre el "carry trade" y pidió eliminar el cepo: "Las tasas altas son una espada de Damocles"

Respecto al pago de la deuda externa, diferenció el rol del BCRA del de las cuentas públicas: "Para la compra de divisas por parte de los Tesoros Nacional y provinciales, se necesita que la nación y las provincias generen superávit fiscal primario suficiente". "Si no lo logran, tendrán que financiar esta compra de divisas con endeudamiento, sin afectar las reservas del Banco Central", agregó.