¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Como define Cohen Aliados Estratégicos, el regreso a los mercados de capitales para normalizar el plan financiero del sector público, además de ser necesario, es imperativo, ya que Argentina precisa financiar un déficit de la cuenta corriente del balance de pagos y no tiene reservas para cubrirlo. Es por ello que el regreso del Tesoro Nacional a los mercados de capitales se hará con el Banco Central (BCRA) revirtiendo la dinámica actual de las reservas internacionales, para lo que deberá plantearse una actualización del esquema de bandas que le dé aire al mercado de cambios. Asimismo, indica Cohen, le permitirá comprar más dividas. En ese camino se encuentra precisamente el Central, que ayer adquirió U$S 33 millones, con lo que las operaciones en el mes totalizaron los U$S 1.082 millones. En ese contexto, las reservas se ubican en el nivel más alto, desde septiembre de 2021, con U$S 46.159 millones, en términos brutos, mientras que subieron U$S 380 millones netos. Este esquema será el camino para que el riesgo país rompa con la lateralización que muestra desde que se disipó el riesgo electoral y se acerque al de sus comparables y que le permita retornar a los mercados de capitales -mientras tanto, irá cumpliendo con los vencimientos de deuda con préstamos puente de bancos extranjeros-, subraya el equipo de Research de Cohen.