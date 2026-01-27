El riesgo país perforó los 500 puntos: una por una, las claves que lo llevaron al nivel más bajo desde 2018

Un reporte de Cohen destacó que el escenario actual acerca la posibilidad de un regreso del Tesoro a los mercados internacionales. “Detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas del BCRA, aprovechando la mayor oferta proveniente del agro y de la emisión de deuda corporativa, en un contexto en el que la demanda se ve contenida por tasas de interés en pesos que superan a la inflación. Esto, sumado al repunte del oro, permitió un aumento de las reservas internacionales, aunque queda un largo camino por recorrer, ya que el stock de reservas netas sigue siendo muy negativo”, advirtieron.