Las importaciones argentinas crecieron 24,7% en 2025

La economía argentina cerró 2025 con un panorama contradictorio: mientras los indicadores macroeconómicos muestran señales de estabilización con la reducción del riesgo país y el control de la inflación, la producción local enfrenta una realidad compleja marcada por el crecimiento sostenido de las importaciones y el retroceso de la mayoría de los sectores industriales.
Según las cifras estimadas de cierre de 2025 realizadas por el Indec, en diciembre las importaciones argentinas alcanzaron los U$S 5.556 millones, lo que representó un incremento interanual del 3,5% respecto al mismo periodo de 2024. Este aumento muestra una recuperación moderada de las compras externas en un contexto de actividad económica aún condicionada por la debilidad del mercado interno.
Para el año completo, las importaciones totalizaron U$S 75.791 millones, un incremento del 24,7% interanual. Las importaciones explicaron el 42,7% del total del intercambio comercial de diciembre.
El crecimiento de las compras al exterior estuvo asociado principalmente a la necesidad de insumos, bienes intermedios y productos esenciales para sostener los niveles de producción y consumo. Si bien el avance de las importaciones fue más acotado que el de las exportaciones, su evolución confirma una mayor demanda de bienes provenientes del exterior.
Las importaciones de diciembre 2025 revela la estructura de dependencia productiva del país: bienes intermedios U$S 1.684 millones (30,3% de participación), bienes de capital U$S 1.240 millones (22,3%), combustibles y energía U$S 1.067 millones (19,2%), piezas y accesorios para bienes de capital U$S 994 millones (17,0%), bienes de consumo U$S 916 millones (16,5%), vehículos automotores de pasajeros U$S 448 millones (8,8%), combustibles y lubricantes U$S 174 millones (3,1%). El crecimiento anual estuvo impulsado mayormente por el aumento de la demanda de las cantidades importadas, no así a que estos subieran de precio.
China gana terreno
En un análisis por país de origen se muestra un claro dominio de China en el mercado argentino. En diciembre de 2025, el ranking de importaciones quedó configurado en primer lugar por China con importaciones de U$S 1.522 millones (26,0% del total), Brasil (U$S 1.138 millones), Unión Europea (U$S 854 millones), Estados Unidos (U$S 469 millones) e India (U$S 107 millones).
Ante estas cifras, todas las principales fuentes de importación muestran crecimiento positivo, indicando una expansión generalizada de las compras externas. La Argentina mantiene déficit comercial con China, Brasil y la Unión Europea, pero conserva superávit con Estados Unidos e India.