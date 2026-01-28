Las importaciones argentinas crecieron 24,7% en 2025

Las importaciones de diciembre 2025 revela la estructura de dependencia productiva del país: bienes intermedios U$S 1.684 millones (30,3% de participación), bienes de capital U$S 1.240 millones (22,3%), combustibles y energía U$S 1.067 millones (19,2%), piezas y accesorios para bienes de capital U$S 994 millones (17,0%), bienes de consumo U$S 916 millones (16,5%), vehículos automotores de pasajeros U$S 448 millones (8,8%), combustibles y lubricantes U$S 174 millones (3,1%). El crecimiento anual estuvo impulsado mayormente por el aumento de la demanda de las cantidades importadas, no así a que estos subieran de precio.