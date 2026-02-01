Antes del estreno, la historia ya empezó: el universo cultural de la nueva Cumbres Borrascosas

Ese registro sobrio dialoga directamente con el personaje de Heathcliff, una figura marcada por la contención, la rigidez y el conflicto interno. Al igual que Robbie, sin recurrir a referencias literales ni a guiños de época, la estética de él acompaña la idea de un drama que se expresa más por lo que se calla que por lo que se exhibe. En ese equilibrio entre presencia y ausencia, su imagen pública funciona como contrapunto del dress tour de Robbie: dos estrategias distintas, pero complementarias, que refuerzan la noción de que esta adaptación se construye también fuera de la pantalla, a través de decisiones estéticas coherentes con el universo que la película propone.