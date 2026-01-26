Secciones
El riesgo país tocó un mínimo desde 2018: ¿qué factores explican la caída a 513 puntos básicos?

En la primera rueda de la semana, el indicador de JP Morgan retrocedió 13 unidades.

El riesgo país tocó un mínimo desde 2018: ¿qué factores explican la caída a 513 puntos básicos?
Hace 1 Hs

El riesgo país, indicador que elabora el banco JP Morgan, retrocedió 13 unidades y cerró en 513 puntos básicos, en un nuevo descenso que lo ubicó en valores no vistos desde mediados de 2018. Para encontrar un registro similar hay que remontarse al 13 de junio de ese año, cuando el índice concluyó la rueda en 507 puntos básicos. 

Estos niveles vuelven a acercar al Gobierno a la posibilidad de regresar a los mercados internacionales de deuda.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que “el riesgo país bajó al nivel más bajo de la era Milei y podría descender aún más si se aprovecha la mejora que están mostrando los bonos de mercados emergentes para seguir achicando spread (brecha). Este contexto acerca la vuelta del Tesoro a los mercados internacionales de deuda”.

En ese sentido, explicaron que “detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas que está realizando el BCRA, aprovechando la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación”, consignó La Nación. 

La caída del riesgo país se explicó, además, por el buen desempeño de los bonos soberanos en dólares. En la primera rueda de la semana, los títulos Bonares registraron una suba de 0,96% (AE38D), mientras que los Globales mostraron avances de hasta 1,66% (GD41D), impulsando la mejora del indicador.

¿Qué es el riesgo país y cómo impacta en la economía argentina?

El término “riesgo país” aparece con frecuencia en las noticias económicas especialmente en momentos de volatilidad financiera. Pero, ¿qué significan realmente estos números y por qué la medición es clave para entender la economía de una nación?

Se trata de un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras, como el pago de su deuda externa: se trata de una definición tomada de una publicación de Chequeado. Este riesgo se refleja en el costo de financiamiento que ese país enfrenta en los mercados internacionales: cuanto más alto es el riesgo país, más caro le resultará a esa nación pedir prestado dinero. 

En resumen, es una medida de la confianza que los inversores tienen en la estabilidad económica y política de un país.

Temas Luis CaputoJavier Milei
