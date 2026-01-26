El riesgo país tocó un mínimo desde 2018: ¿qué factores explican la caída a 513 puntos básicos?

En ese sentido, explicaron que “detrás de estos resultados está el sólido ritmo de compra de divisas que está realizando el BCRA, aprovechando la mayor oferta de dólares que llegan del agro y de la emisión de deuda de las empresas, en un contexto en el que la demanda estaría siendo contenida por tasas de interés en pesos que le ganan a la inflación”, consignó La Nación.