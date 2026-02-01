IA: oportunidades y riesgos para la convivencia humana
Más allá del debate y las perspectivas sobre las controversias geopolíticas que dejó el Foro de Davos, vale la pena rescatar los planteos de protagonistas globales sobre la tecnología y su incidencia en nuestras vidas. La Argentina tiene una oportunidad en ese juego y también múltiples dilemas.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Inteligencia Artificial
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular