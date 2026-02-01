Martín Kohan: “No creo que haya un ser nacional”

-En general, los países tienen buena opinión de sí mismos. Ninguno se considera destinado a la desgracia y a la pequeñez. Los países siempre se imaginan importantes. En el caso de la historia argentina, se partió de una serie de variables concretas sociales, políticas, históricas. Apareció la idea de un país destinado a resaltar por lo menos en Sudamérica. Pero también era la idea de un país destinado a preponderar en el mundo, ya no como ambición o como deseo, sino como destino. La idea de que la composición europea de nuestra población o la riqueza de nuestra tierra o los cuatro climas habilitaban un destino de grandeza mundial. Milei se vale de eso cuando inventa un pasado que en realidad no existió: Argentina nunca fue potencia mundial. Esa distorsión histórica que arma, a veces funciona. La idea de que tenemos que serlo y ahora la idea de que alguna vez lo fuimos funciona solo en lo imaginario. Es como que hay una idea de que nos quitaron lo que nos correspondía: alguien nos despojó de lo que nos correspondía, alguien o algo o nosotros mismos nos despojamos de algo que nos correspondía.