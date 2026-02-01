Los aprendizajes de las vacaciones

Por ejemplo, al ampliar la mirada sobre el tránsito se observa el comportamiento al volante es diferente según el lugar y los distintos estímulos que hay en la comunidad. Quienes atraviesan lugares como Córdoba o Buenos Aires saben que hay radares -bien señalizados- que establecen los límites de velocidad y que las multas pueden llegar en el acto o al fin de las vacaciones. Ergo, la circulación vehicular es más ordenada y tranquila. El tiempo de viaje se adecua a esas pautas. En Recreo -Catamarca- es notorio un recorrido de tres kilómetros con la máxima de 40 km/h bajo el amparo de un Cristo redentor junto a la ruta 157. En las localidades de las playas argentinas -a donde van tucumanos y visitantes de todo el país- es llamativo que los conductores frenan en las esquinas y ceden lugar a los transeúntes -lo cual está establecido en la ley nacional de Tránsito-, así como aplican sin problemas la regla de dar paso al que está a la derecha o bien permitir cruzar a los autos cuando hay cierta congestión. Sin bocinazos.