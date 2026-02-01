Secciones
SociedadGastronomía

Cuál es el alimento que nunca debe entrar en tu freidora de aire

Expertos advierten sobre los productos que pueden dañar el equipo o arruinar tus comidas

Cuál es el alimento que nunca debe entrar en tu freidora de aire Freidora de aire
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

La popularidad de las freidoras de aire transformó la forma de cocinar en miles de hogares. Prometen platos crocantes, menos grasa y una limpieza sencilla, pero su éxito también generó un fenómeno: la gente comenzó a probar con todo tipo de alimentos, desde carnes hasta postres, sin saber que no todos son compatibles con esta tecnología.

Qué cocinar en la freidora de aire: siete comidas que te simplificarán la vida

Qué cocinar en la freidora de aire: siete comidas que te simplificarán la vida

Las “air fryer”, como se conocen internacionalmente, cocinan gracias a un flujo de aire caliente que circula a gran velocidad, logrando dorar los alimentos sin necesidad de sumergirlos en aceite. Esa combinación las convirtió en una alternativa más saludable y económica, sobre todo en tiempos donde los aceites vegetales, elevaron considerablemente sus precios.

Sin embargo, no todo puede entrar en una freidora de aire. Los especialistas coinciden en que ciertos alimentos pueden arruinar el resultado final, dañar el aparato e incluso representar un riesgo eléctrico o sanitario.

El enemigo número uno: el queso

Uno de los productos que más problemas genera es el queso. Cuando se derrite dentro del cestillo, el líquido puede escurrirse hacia rendijas y conductos de aire, provocando manchas difíciles de remover y posibles daños en las zonas internas del equipo. Además, el aire caliente puede hacer que se queme superficialmente sin llegar a fundirse de forma pareja.

Rebozados crudos: un error común

Otro error frecuente son los rebozados sin precocción, como croquetas o milanesas con masa húmeda. Este tipo de alimentos necesita un baño de aceite caliente para sellar la capa exterior y mantener la estructura. En la air fryer, el aire no logra fijar el rebozado y la masa termina blanda, desarmada y con mal sabor.

Granos de maíz: peligro explosivo

Aunque parezca una buena idea, los granos de maíz para pochoclos también deben evitarse. La alta temperatura puede hacer que algunos exploten antes de tiempo y otros no lo hagan en absoluto, generando impactos dentro del compartimento y afectando las paredes internas o la resistencia.

Cuidado con los líquidos

Uno de los errores más graves es intentar calentar o cocinar sopas, caldos, salsas o cremas. Las freidoras de aire no están diseñadas para manejar líquidos: pueden filtrarse hacia los componentes eléctricos y causar un cortocircuito. Por eso, cualquier preparación que requiera agua o ebullición —como arroz, pasta o legumbres— está completamente descartada.

Verduras y carnes: no todas son iguales

Las verduras crudas que normalmente se hierven tampoco reaccionan bien. Solo las versiones precocidas o congeladas pueden obtener un buen resultado, ya que el calor las deshidrata y les da una textura crujiente.

En cuanto a la carne roja, suele terminar seca y mal cocida. El aire caliente no alcanza para dorar el exterior y cocinar el interior al mismo tiempo, por lo que puede quedar cruda en el centro, con el consiguiente riesgo sanitario.

Papel aluminio: una trampa para el aire

El papel aluminio también está en la lista negra. Su uso bloquea el flujo de aire, impidiendo que la cocción sea pareja. En su lugar, se recomienda usar papel de horno perforado, que permite mantener el paso del aire sin comprometer la textura final.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

Qué cocinar en la freidora de aire: siete comidas que te simplificarán la vida

Qué cocinar en la freidora de aire: siete comidas que te simplificarán la vida

¿Es seguro usar la freidora de aire?: expertos aclaran el mito sobre el riesgo de cáncer

¿Es seguro usar la freidora de aire?: expertos aclaran el mito sobre el riesgo de cáncer

Peligro de incendio: si colocas este objeto en tu freidora de aire podría ocurrir una tragedia

Peligro de incendio: si colocas este objeto en tu freidora de aire podría ocurrir una tragedia

Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Lo más popular
Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
1

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
2

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
3

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
4

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
5

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán
6

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Más Noticias
Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios