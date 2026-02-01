Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

El complemento comenzó con ajustes. Colace movió el banco temprano. Salió Nicola y entró Javier Domínguez, mientras Tesuri se paró más claramente como “8”. La idea no cambió y el empate llegó por un error puntual. A los 64 minutos, en una llegada aislada de Huracán, Ignacio Galván sujetó a Juan Bisanz dentro del área. Penal. Jordy Caicedo convirtió y puso el 1-1. Fue un golpe, pero no un quiebre. Atlético no se desordenó ni bajó la intensidad. Colace volvió a recurrir al banco, ingresaron Gabriel Compagnucci y Carlos Abeldaño, y el equipo mantuvo la iniciativa hasta el final. Atlético siguió buscando protagonismo y, casi de inmediato, Compagnucci tuvo una chance buenísima con un remate potente que se fue por encima del travesaño tras un buen centro de Laméndola.