¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

¿Cómo funcionan las freidoras de aire?

Las freidoras de aire son electrodomésticos diseñados para cocinar alimentos mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad. En la práctica, operan como un horno de convección que distribuye el calor de forma uniforme y logra un efecto crujiente similar al de la fritura tradicional, pero con mucho menos aceite. Este método no solo mejora la textura de los alimentos, sino que también reduce considerablemente la cantidad de grasas, lo que las hace atractivas para quienes priorizan opciones más saludables.