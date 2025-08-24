¿Es saludable cocinar con una freidora de aire?

Las virales air fryer, que funciona con la circulación de aire caliente y permite “freir sin aceite”, se han convertido en uno de los electrodomésticos más buscados y hasta fue promocionado por celebridades en las redes sociales. Pero de la mano de una exitosa campaña publicitaria, no son pocos los que se preguntan si son ideales para preparar comida saludable.
En 2024, las air fryer (freidoras de aire) se consolidaron como el producto estrella en tiendas físicas y plataformas online de venta de electrodomésticos. El fenómeno alcanzó niveles récord: Mercado Libre informó que la demanda de estos aparatos creció un 297% en comparación con 2023, con picos de venta durante fechas especiales como el Cybermonday, el Hotsale y el Día de la Madre.
Con distintos modelos en el mercado, la capacidad y las funciones determinan precios que van desde los $90.000 hasta los $300.000. Un verdadero fenómeno que refleja la búsqueda de alternativas para una cocina saludable sin renunciar al sabor.
¿Cómo funcionan las freidoras de aire?
Las freidoras de aire son electrodomésticos diseñados para cocinar alimentos mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad. En la práctica, operan como un horno de convección que distribuye el calor de forma uniforme y logra un efecto crujiente similar al de la fritura tradicional, pero con mucho menos aceite. Este método no solo mejora la textura de los alimentos, sino que también reduce considerablemente la cantidad de grasas, lo que las hace atractivas para quienes priorizan opciones más saludables.
¿Las air fryer son una alternativa para preparar comida saludable?
Los especialistas coinciden en que, desde el punto de vista nutricional, representan una ventaja clara. Al usar poco o nada de aceite, los alimentos cocinados en una freidora de aire contienen menos grasas saturadas y calorías, lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y facilita el control del peso. Además, el proceso de cocción rápida favorece la preservación de vitaminas y minerales, a diferencia de otros métodos como el hervido, donde los nutrientes pueden perderse en el agua.
Sin embargo, conviene matizar. Aunque se reduzca el uso de aceite, esto no significa que cualquier alimento preparado en una freidora de aire sea automáticamente saludable. Todo depende de los ingredientes y del equilibrio dentro de una dieta variada. Es decir, las recetas con vegetales, carnes magras o pescados aprovecharán mejor el potencial de la air fryer que las comidas ultraprocesadas.
Riesgos potenciales al cocinar con una air fyer
Como en cualquier método de cocción a altas temperaturas, existe un riesgo asociado: la formación de acrilamida. Este compuesto, potencialmente nocivo, aparece en alimentos ricos en almidón, como las papas, uno de los productos más cocinados en estos aparatos. El fenómeno, sin embargo, no es exclusivo de las air fryer: también ocurre al hornear o freír de manera convencional. Por eso, los expertos recomiendan moderar el consumo de frituras de cualquier tipo y mantener una temperatura adecuada al cocinar.
¿Qué desventajas tiene cocinar en una freidora de aire?
Otro punto a considerar es la experiencia sensorial. Aunque la freidora de aire consigue un dorado atractivo, no siempre iguala la textura crujiente lograda con aceite, lo que puede generar ciertas diferencias de sabor. Además, la capacidad limitada de algunos modelos dificulta preparar grandes cantidades, lo que puede resultar un desafío en familias numerosas.
¿Cómo limpiar una freidora de aire?
La limpieza es fundamental para garantizar tanto la inocuidad de los alimentos como la vida útil del equipo. Si no se realiza una limpieza adecuada después de cada uso, los restos de alimentos y la acumulación de grasa pueden convertirse en un caldo de cultivo para bacterias y afectar el sabor de las preparaciones. La recomendación es lavar las piezas desmontables con agua tibia y detergente suave tras cada uso y realizar limpiezas profundas periódicas para evitar obstrucciones en el ventilador.