Freidora de aire: ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener una?

Las freidoras de aire o air fryer se ganaron un espacio privilegiado en las cocinas españolas debido a la sencillez de su manejo y la rapidez con la que preparan los alimentos. Su principal atractivo radica en la eliminación del aceite, factor que reduce drásticamente el consumo de grasa y calorías sin sacrificar las vitaminas ni los nutrientes esenciales.
Este proceso de cocción ocurre gracias a un sistema de circulación de aire caliente que envuelve los ingredientes de manera uniforme. Al funcionar mediante esta tecnología térmica, el electrodoméstico prescinde totalmente del uso de aceites para lograr texturas óptimas.
Los pros y contras de comprar una freidora de aire
Ventajas (Pros)
-Mejora de la calidad del aire interior:
El uso de este electrodoméstico genera emisiones contaminantes significativamente menores en comparación con los métodos tradicionales. Según investigaciones de la Universidad de Birmingham, este aparato produce menos compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas ultrafinas, ambos perjudiciales para la salud.
-Superioridad frente a la fritura convencional:
Incluso al cocinar alimentos con alto contenido graso, como el tocino, los niveles de contaminantes registrados permanecen muy por debajo de los observados en la fritura superficial o profunda. Esto respalda los beneficios potenciales para el ambiente del hogar durante la cocción.
Desventajas y Riesgos (Contras)
-Riesgo de formación de acrilamida:
Durante procesos a altas temperaturas, se crea de forma natural una sustancia química tóxica y cancerígena en alimentos con almidón. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte sobre este peligro al superar ciertos límites de calor.
-Necesidad de control térmico estricto:
Para evitar la aparición de sustancias nocivas, los expertos sugieren mantener la resistencia de la freidora siempre por debajo de los 195 °C. El usuario debe vigilar constantemente el aparato, ya que el horneado excesivo en productos como las patatas favorece la toxicidad del alimento.