Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

Dentro de la Legislatura, parlamentarios con mayor experiencia reconocen que cantidad no es sinónimo de calidad. Sostienen que hay legisladores que suelen hacer presentaciones por temas de bajo impacto social (principalmente de proyectos de resolución y de declaración) simplemente para ganar volumen en las estadísticas ya que no suelen llegar a ser tratados en el recinto. También mencionan que otros, a su vez, centran su actividad de distintos modos: con trabajo en el territorio, con participación activa en las comisiones y en el recinto, o simplemente respaldando iniciativas impulsadas por sus pares. También mencionan en el peronismo que al ser un bloque tan numeroso (más de 30 miembros) se dificulta en parte la presentación de iniciativas propias.