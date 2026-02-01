Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

El trabajo parlamentario en 2025 fue intenso. Se llevaron a cabo 16 sesiones a pesar de haber sido un año electoral en los que, habitualmente, desciende el pulso de la Cámara. Se sancionaron resoluciones, declaraciones y leyes, entre ellas el Digesto Jurídico. Hubo decenas de salidas del vicegobernador Miguel Acevedo junto a los legisladores en el territorio, entre otras actividades oficiales. Se realizaron múltiples reuniones de comisiones, y siete de estos comités protagonizaron su cierre en el palacio espejado de Muñecas 951, con cientos de invitados. A lo largo del año se distinguieron a más de 2.000 artistas, deportistas, académicos y otras personalidades.
Por la mesa de entradas de la Cámara la tarea también fue agitada. De acuerdo al registro del sistema de Consulta de Expedientes con Trámite Parlamentario del Poder Legislativo, los legisladores presentaron 470 proyectos de ley el año pasado; y otra treintena fueron girados por el Poder Ejecutivo (PE).
Además, los parlamentarios rubricaron 338 proyectos de resolución, para manifestarse o instar a las autoridades provinciales o a los legisladores nacionales a tomar ciertas determinaciones sobre diversos temas.
Mientras que hubo 225 proyectos declarativos para resaltar diferentes actividades, libros y otras propuestas de interés social.
Dentro de la Legislatura, parlamentarios con mayor experiencia reconocen que cantidad no es sinónimo de calidad. Sostienen que hay legisladores que suelen hacer presentaciones por temas de bajo impacto social (principalmente de proyectos de resolución y de declaración) simplemente para ganar volumen en las estadísticas ya que no suelen llegar a ser tratados en el recinto. También mencionan que otros, a su vez, centran su actividad de distintos modos: con trabajo en el territorio, con participación activa en las comisiones y en el recinto, o simplemente respaldando iniciativas impulsadas por sus pares. También mencionan en el peronismo que al ser un bloque tan numeroso (más de 30 miembros) se dificulta en parte la presentación de iniciativas propias.
Por signo político
De todos modos, al hacer un análisis lineal, hay números que se desprenden y permiten hacer lecturas sobre cómo fue la actividad de los legisladores, tanto por espacios como individualmente. Por el caso, a pesar de ser minoría, la oposición aventaja al oficialismo en total de proyectos de ley presentados. Mientras que el bloque Justicialista y sus aliados suman un total de 209 iniciativas, los parlamentarios opositores de diferentes bancadas rubricaron como primera firma un total de 261 propuestas de ley.
Cabe aclarar que en la sumatoria anterior no se contemplaron las propuestas giradas por el PE que encabeza Osvaldo Jaldo. Si bien pueden ser considerados proyectos del oficialismo (la mayoría de ellos sancionados como leyes), solamente se contemplaron las propuestas que llevan firmas de integrantes del Legislativo provincial.
Los más activos
Dentro de las bancadas opositoras (las cuales en su mayoría son unibloques) y del total de espacios políticos, la concepcionense Raquel Nievas lideró el conteo con 46 proyectos de ley presentados. Entre ellos se destacan: la creación de un programa de seguridad y conducta digital para intervenir en casos de agresión y violencia escolar en medios digitales; la creación de un programa de concientización y prevención sobre el uso de pantallas en la primera infancia; o la creación del fondo provincial para la prevención y tratamiento de adicciones. Sin embargo, ninguna de las iniciativas de su autoría llegó al recinto.
Primero en el bloque peronista y como segundo en el ranking general de 2025 se ubicó el tranqueño Roberto Moreno con 45 proyectos de ley, teniendo como principales ejes la tecnología, la inteligencia artificial y temas culturales y sociales. Impulsó, entre otras cuestiones: la regulación de la IA y la recolección de datos biométricos; el derecho a la desconexión digital en la administración pública; o el reconocimiento de Manuela Pedraza como heroína provincial.
Los más y los menos
Al realizar una clasificación de los 15 parlamentarios con más propuestas en la Legislatura durante el año pasado, acompañan a Nievas y a Moreno: Silvia Elías de Pérez (con 41 iniciativas); José Cano (38); José Seleme (33); Agustín Romano Norri (28); Maia Martínez (21); Walter Berarducci y Claudio Viña, con 19 propuestas; Carolina Vargas Aignasse (16); Ricardo Bussi (14) Roque Tobías Álvarez y Nancy Bulacio con 13 propuestas cada uno; Adriana Najar (11); y Gerónimo Vargas Aignasse (9).
En el otro extremo de la lista, en tanto, son siete los parlamentarios (todos del oficialismo) los que concluyeron el año sin haber sido autores de ningún proyecto de ley: Roque Argañaraz, Alejandra Cejas, Alejandro Figueroa, Sandra Figueroa, Walter Herrera, Jesús Herrera y Jorge Leal (h). La mayoría, sin embargo, cuenta con apoyos a propuestas de ley de otros parlamentarios y proyectos de resolución y de declaración propios. La excepción es el caso del burruyacuense, quien puso su firma de respaldo solamente en un proyecto de ley y en otro de declaración.
La lista de los 15 parlamentarios que presentaron menos proyectos de ley de su autoría se completa con: Javier Noguera, Alberto Olea, Carlos Gallia y Rolando Alfaro, con uno cada uno; Francisco Serra, Christian Rodríguez, Carlos Fúnez y Sergio Mansilla con dos.
Vale la aclaración que todos los parlamentarios brindaron amplio apoyo a propuestas de otros colegas, y que gran parte de ellos, además, presiden comisiones en la Legislatura, por lo que su actividad fue intensa. Mansilla, además, es presidente subrogante de Cámara y tercera autoridad provincial, por lo que cuenta con tareas institucionales de alta demanda.
Durante el año pasado gran parte del debate se centró en lo referido a la supuesta reforma electoral, que nunca llegó. Se había afirmado que podría ser tratada en la última sesión de 2025, pero no hubo consenso dentro del propio oficialismo y se optó por no hacer ningún tipo de modificación. Decenas iniciativas, del peronismo y de la oposición, aguardan por ser analizadas en las comisiones. Las autoridades provinciales afirmaron que -de haber cambios- deberían llegar en 2026, que no es año electoral.
Sin convocatoria
Sin fecha de sesión, pero con una “guardia”
Con la licencia del vicegobernador Miguel Acevedo, el titular subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quedará a cargo de la presidencia de la Cámara provincial durante estos días. Si bien no están previstas sesiones extraordinarias en lo inmediato -el período ordinario se abre el 1 de marzo de cada año-, en el oficialismo sostienen que se acordó una “guardia” para garantizar el quórum en el recinto si llegara a surgir una emergencia. El martes pasado, de hecho, se dieron cita en la primera sesión de 2026 para tratar dos DNU que había enviado el gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos fueron convalidados por la Cámara, y promulgados y publicados en el Boletín Oficial por el Poder Ejecutivo.