Qué cocinar en la freidora de aire: siete comidas que te simplificarán la vida

La freidora de aire se convirtió en una aliada clave en la cocina diaria. Estas siete comidas prácticas, rápidas y versátiles te ayudan a resolver almuerzos y cenas sin complicarte ni pasar horas frente a la hornalla.

Por LA GACETA Hace 2 Hs

La freidora de aire ya no es solo una moda: para muchas personas se volvió un electrodoméstico indispensable. Práctica, rápida y fácil de usar, permite cocinar sin demasiado aceite y simplificar la rutina diaria, especialmente cuando el tiempo escasea o las ganas de cocinar no sobran.

Pero no todo lo que parece apto funciona bien en este aparato. Por eso, conocer qué comidas sí se pueden preparar en la freidora de aire marca la diferencia. Desde opciones clásicas hasta soluciones exprés, estas siete alternativas pueden convertirse en un salvavidas para organizar las comidas de la semana sin esfuerzo.

La nutricionista registrada Jillian Kubala compartió en el medio Health cuáles eran esos alimentos que muchas personas no cocinaban en la airfryer y que de hecho, eran más que convenientes para este aparato. En su listado se incluyen siete alimentos que no solo podés preparar en tu airfryer, sino que además te ayudarán a comer rico, saludable y de forma práctica.

Siete alimentos que sí podés cocinar en la Air Fryer

1. Filetes de salmón sin olor

El salmón es un tesoro nutricional, rico en ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios, proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Sin embargo, muchas personas evitan cocinarlo en la sartén por el olor característico que deja. ¡Aquí entra en juego tu airfryer! Podés obtener filetes de salmón crujientes y deliciosos sin el temido aroma en la cocina.

Amy Shapiro sugiere una receta sencilla: "Cepillá tu filete de salmón salvaje con mostaza Dijon y miel, y luego cociná en la freidora de aire a 204 grados Celsius durante 7 a 9 minutos". Shapiro destaca que "los omega-3 del salmón salvaje apoyan la salud del corazón y el cerebro, y este método fácil hace que cocinar pescado en casa sea libre de desorden y olores".

2. Muslos de pollo jugosos

Si buscás una fuente de proteína de alta calidad que sea fácil, saludable y deliciosa sin pasar horas en la cocina, los muslos de pollo son una excelente opción para tu airfryer. Amy Shapiro, MS, RD, CDN y nutricionista principal en ButcherBox, compartió un gran tip: "Los muslos de pollo orgánicos con piel y hueso quedan maravillosamente crujientes en la freidora de aire, manteniendo su jugosidad por dentro".

Para prepararlos, sazoná los muslos con sal, pimienta y ajo en polvo, y cocinalos en la airfryer a unos 190-191 grados Celsius durante 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de la cocción. Son ideales para acompañar con vegetales sin almidón y carbohidratos complejos como batatas.

3. Huevos duros sin agua hirviendo

¿Querés un desayuno fácil, sin ensuciar y que te mantenga lleno por horas? Preparar huevos duros en la airfryer es la solución. No necesitás hervir agua. Sarah Hill, desarrolladora de recetas y bloguera de Real Food with Sarah, explicó lo sencillo que es: "Simplemente ponelos en la freidora de aire a 132 grados Celsius durante unos 15 minutos". El resultado: yemas perfectamente cocidas y cáscaras que se pelan con facilidad.

4. Garbanzos crujientes

Los garbanzos son una bomba de nutrientes: fibra, proteína vegetal y magnesio, un mineral vital para regular el azúcar en sangre y la presión arterial. Asados, se convierten en un snack denso en nutrientes y un complemento delicioso para ensaladas, y lo mejor es que tu airfryer los prepara en un instante.

Sarah Hill comparte su entusiasmo: "Los garbanzos asados crujientes son uno de mis snacks ricos en proteínas favoritos. Solo asegurate de enjuagarlos y secarlos muy bien antes de agregarlos a la freidora de aire". Cocinalos a unos 199 grados Celsius durante 12 a 15 minutos para una textura crujiente perfecta. Recordá "sacudir la canasta de la freidora de aire a la mitad de la cocción para un crujido uniforme".

5. Muffins y galletas horneadas

Puede que te sorprenda, pero tu airfryer no es solo para alimentos salados. Es totalmente posible hornear pequeños bizcochos, muffins e incluso galletas en ella. Funcionando como hornos de convección compactos, las airfryers son una forma práctica de hornear, especialmente útil si tenés poco espacio en la cocina.

Sarah Hill sugiere usar moldes de silicona para muffins y galletas. Para los muffins, hornearlos a 199 grados Celsius durante 12 a 15 minutos te dará "hermosas tapas doradas y centros suaves".

6. Frutos secos y semillas tostadas al Instante

Los frutos secos y las semillas tostadas son un snack rápido ideal, o un complemento perfecto para tu granola, yogur y avena, aportando fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales. Son perfectamente aptos para la airfryer y se vuelven crujientes en cuestión de minutos.

La recomendación de Sarah Hill es: "Tostalos con un poco de aceite y sal, luego cociná en la freidora de aire a una temperatura más baja (alrededor de 149 grados Celsius) para evitar que se quemen". Cocinalos de 5 a 10 minutos, "sacudiendo la canasta a la mitad para un tostado uniforme".

7. Dumplings congelados y crujientes

Los dumplings congelados son deliciosos, pero hacerlos puede llevar un poco de tiempo. Con la airfryer, es más fácil que nunca obtener esa textura crujiente que tanto nos gusta. Sarah Hill aconseja "cepillarlos o rociarlos ligeramente con aceite antes de agregarlos a la freidora de aire sin descongelarlos".

Cocinalos en tu airfryer entre 177 y 204 grados Celsius durante 8 a 12 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción. Así lograrás "la misma textura crujiente en la parte inferior que obtendrías al freírlos en sartén".

