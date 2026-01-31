Qué cocinar en la freidora de aire: siete comidas que te simplificarán la vida

Sarah Hill comparte su entusiasmo: "Los garbanzos asados crujientes son uno de mis snacks ricos en proteínas favoritos. Solo asegurate de enjuagarlos y secarlos muy bien antes de agregarlos a la freidora de aire". Cocinalos a unos 199 grados Celsius durante 12 a 15 minutos para una textura crujiente perfecta. Recordá "sacudir la canasta de la freidora de aire a la mitad de la cocción para un crujido uniforme".