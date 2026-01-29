Secciones
¿Es seguro usar la freidora de aire?: expertos aclaran el mito sobre el riesgo de cáncer

Su principal atractivo radica en la eliminación del aceite, factor que reduce drásticamente el consumo de grasa y calorías sin sacrificar las vitaminas ni los nutrientes esenciales.

¿Es seguro usar la freidora de aire?: expertos aclaran el mito sobre el riesgo de cáncer
Las freidoras de aire o air fryer se ganaron un espacio privilegiado en las cocinas ya que pueden cocinar fácil y rápido gran cantidad de alimentos. Su principal atractivo radica en la eliminación del aceite, factor que reduce drásticamente el consumo de grasa y calorías sin sacrificar las vitaminas ni los nutrientes esenciales. Es importante resaltar que no produce cáncer pero si llega a otras consecuencias a la salud.

Este proceso de cocción ocurre gracias a un sistema de circulación de aire caliente que envuelve los ingredientes de manera uniforme. Al funcionar mediante esta tecnología térmica, el electrodoméstico prescinde totalmente del uso de aceites para lograr texturas óptimas.

Por qué se habla de riesgo

El principal motivo de preocupación es la acrilamida, una sustancia química que se forma al cocinar alimentos ricos en almidón, como papas o pan, a altas temperaturas (más de 120 °C). Este compuesto aparece a través de la reacción de Maillard, responsable del color dorado y sabor característico de los alimentos. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica la acrilamida como un “posible carcinógeno” para humanos, basándose en estudios en animales. Sin embargo, hasta ahora no existen pruebas concluyentes de que cause cáncer en los niveles habituales de exposición en humanos.

¿Producen más acrilamida las freidoras de aire que otros métodos?

No necesariamente. Estudios muestran que las air fryer pueden generar menos acrilamida que la fritura tradicional en aceite, pero más que otros métodos como hervir o cocinar al vapor. El nivel depende del tipo de alimento, la temperatura y el tiempo de cocción.

Recomendaciones para reducir riesgos:

No cocinar a temperaturas superiores a 180 °C.

Evitar que los alimentos se doren en exceso.

Remojar las papas en agua antes de cocinarlas, lo que puede reducir la formación de acrilamida hasta un 40 %.

No recalentar alimentos fritos varias veces.

Seguridad del electrodoméstico

No hay evidencia científica que demuestre que usar una air fryer cause cáncer. Como con cualquier método de cocción, es clave controlar la temperatura y mantener una dieta equilibrada para reducir la exposición a sustancias potencialmente dañinas.

La Academia Española de Nutrición y Dietética advierte sobre posibles sustancias en las bandejas de cocción y recomienda informarse sobre los materiales de cada fabricante. Lo ideal es evitar freidoras que contengan:

Ácido perfluorooctanoico (PFOA)

Bisfenol A (BPA)

Coberturas de Teflon

