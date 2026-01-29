¿Es seguro usar la freidora de aire?: expertos aclaran el mito sobre el riesgo de cáncer

Las freidoras de aire o air fryer se ganaron un espacio privilegiado en las cocinas ya que pueden cocinar fácil y rápido gran cantidad de alimentos. Su principal atractivo radica en la eliminación del aceite, factor que reduce drásticamente el consumo de grasa y calorías sin sacrificar las vitaminas ni los nutrientes esenciales. Es importante resaltar que no produce cáncer pero si llega a otras consecuencias a la salud.