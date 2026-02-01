Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Leandro Díaz tuvo entonces una chance de redención ante su gente. Tomó la pelota que Ezequiel Ham custodió para él, como si le cediera algo más que un penal: una decisión. Cuando se paró frente a los doce pasos, el José Fierro ya no rugía; murmuraba. Pesaba la memoria reciente. Díaz lo sabía: errar no era solo fallar un remate, era exponerse al veredicto inmediato de la tribuna. Solo un loco podría no sentirlo. Ejecutó con firmeza, casi con bronca. La pelota viajó sin dudas y besó la red. El festejo fue contenido, un grito ahogado: el alivio de quien tenía más para perder que para ganar y cumplió.