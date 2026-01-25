Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Para este domingo 25 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas, viento y altas temperaturas. El organismo nacional indicó que 17 provincias estarán afectadas por distintos eventos climáticos adversos.
En este contexto, se mantiene una alerta naranja por altas temperaturas en el este de San Luis. Asimismo, rige una alerta amarilla por calor en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el sudeste de Santiago del Estero y el este de Chaco. En estas áreas, las temperaturas pueden tener un impacto leve a moderado en la salud, aunque también representan un riesgo para los sectores más vulnerables.
¿Qué provincias están en alerta por tormentas?
El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para el este de Río Negro, el centro oeste bonaerense, el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis, el oeste de Mendoza, el centro de San Juan y el centro de Jujuy y Salta. En estas áreas podrían registrarse tormentas de diversa intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
En tanto, una alerta naranja por tormentas alcanza al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y el este de San Juan. Según el SMN, se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por abundante granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y lluvias intensas en cortos períodos.