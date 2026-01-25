Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

El SMN mantiene una alerta amarilla por tormentas para el este de Río Negro, el centro oeste bonaerense, el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, San Luis, el oeste de Mendoza, el centro de San Juan y el centro de Jujuy y Salta. En estas áreas podrían registrarse tormentas de diversa intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.