El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

En su segundo partido como local en el torneo Apertura, Atlético Tucumán volvió a fallar ante su público y terminó igualando frente a Huracán. Si bien tuvo varias aproximaciones al arco rival, al equipo le sigue faltando lucidez en los últimos metros. En defensa, la zaga fue de lo mejor; por las bandas le costó más.
Luis Ingolotti (5)
Tuvo un partido correcto. No fue exigido en profundidad. En el penal adivinó el palo pero no llegó.
Leonel Di Plácido (5)
Casi nunca se lanzó al ataque. En defensa estuvo correcto. Se espera mucho más de él.
Gianluca Ferrari (7)
Fue el jefe de la defensa, aguantó bien cada vez que lo encararon y se mostró firme también por arriba. En el segundo tiempo tuvo algunas subidas manejando el balón y lo hizo con criterio.
Gastón Suso (6)
Sacó casi todo lo que cayó en el área y aguantó bien a los delanteros del “Globo”. Su dupla con Ferrari se va consolidando.
Ignacio Galván (4)
Siempre es opción en ataque con sus constantes subidas, pero le cuesta cada vez que lo atacan. Cometió el penal que le dio la igualdad a Huracán.
Renzo Tesuri (5)
Tuvo poca claridad con la pelota. Presionó y corrió mucho, pero se nota que la marca no es su fuerte.
Kevin Ortiz (6)
En el 4-1-4-1 que propone el DT, tiene la tarea más complicada y la cumple. De a poco comienza a convertirse en el termómetro del equipo. Marca, corre y es el primer pase cuando el arquero sale jugando por abajo.
Ezequiel Ham (5)
En defensa ayudó bien a Ortiz; en ataque le cuesta generar algo distinto y suele optar por el pase más simple.
Nicolás Laméndola (5)
Es la principal arma ofensiva del equipo, la mayoría de las ocasiones de peligro pasan por o salen de él. Huracán lo entendió rápido, lo neutralizó bien y él se fue desinflando a medida que pasaban los minutos.
Franco Nicola (5)
Estuvo más preciso que en el partido anterior, pero Colace lo sacó en el entretiempo.
Leandro Díaz (5)
Definió bien un penal que era pesado por su relación con la gente. Fuera de esa jugada, le sigue costando todo.
Javier Domínguez (5)
Ayudó en la marca pero estuvo impreciso con la pelota en los pies. Se nota su calidad, puede dar mucho más.
Gabriel Compagnucci (-)
Tuvo algunas jugadas interesantes por la derecha pero le faltó asociarse más.
Gabriel Abeldaño (-)
Entró para acompañar a Díaz pero la pelota le llegó poco y nada. Mostró sacrificio y estuvo firme en la presión.
Alexis Segovia (-)
Ingresó cuando quedaban pocos minutos. Aunque se lo vio con ganas, no tuvo tiempo de hacer demasiado.