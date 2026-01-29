Por qué se habla de un nuevo Océano y la separación de África: ¿qué significa?

África experimenta una transformación geológica profunda debido a fuerzas subterráneas que actúan desde hace millones de años. Según investigaciones difundidas por National Geographic, este proceso de ruptura irreversible separa lentamente la placa somalí de la placa Nubia. El fenómeno, activo bajo la superficie continental, proyecta la formación de un nuevo mar que dividirá ambos fragmentos y modificará la geografía del planeta de forma definitiva.
La fractura comenzó hace unos 30 millones de años en el norte de Etiopía, aunque su evidencia más impactante ocurrió en 2018 con la aparición de una grieta masiva en Kenia. Este evento dañó infraestructuras clave y confirmó la progresión del desplazamiento terrestre que divide el continente. El avance sostenido de esta grieta demuestra que la superficie africana mantiene un movimiento dinámico hacia una división territorial completa.
¿África se está partiendo en dos?
África Oriental atraviesa una transformación geológica sin precedentes en la historia natural moderna. Lo que alguna vez fue considerado una hipótesis a muy largo plazo, hoy se manifiesta como un fenómeno tangible: el continente africano está comenzando a dividirse en dos, en un proceso que podría dar origen a un nuevo océano.
Según informó el Farmingdale Observer, la fractura ya puede observarse en distintas zonas del este africano, resultado de fuerzas tectónicas que han estado actuando durante al menos 25 millones de años.
Este fenómeno ocurre en el Sistema del Rift de África Oriental, una inmensa red de fallas de más de 6.000 kilómetros que se extiende desde Mozambique hasta el Mar Rojo. Allí interactúan tres placas tectónicas —la africana, la somalí y la arábiga— que se están separando de forma paulatina.
¿Qué tan rápido se está partiendo África?
Según IDR, en 2005, en la región de Afar (Etiopía), se abrió una fisura de 60 kilómetros en tan solo unas semanas, acompañada de más de 420 terremotos. En algunos puntos, el suelo se separó hasta dos metros.
Estos eventos aceleraron drásticamente las proyecciones, ya que, lo que parecía una ruptura a muy largo plazo, ahora se estima que podría completarse en un millón de años o incluso antes.
El nacimiento de un océano: lo que ocurre cuando los continentes se separan
Según los científicos, la grieta visible entre Etiopía, Kenia y Somalia podría ser el punto de partida de un futuro océano. En diálogo con el Farmingdale Observer, el geólogo Gilles Chazot, de la Universidad de Bretaña Occidental, explicó que “los océanos de la Tierra surgen de la fractura de un continente que se divide en dos”, tal como sucedió en el pasado con la separación entre África y América, que dio lugar al océano Atlántico.