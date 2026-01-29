Por qué se habla de un nuevo Océano y la separación de África: ¿qué significa?

El nacimiento de un océano: lo que ocurre cuando los continentes se separan

Según los científicos, la grieta visible entre Etiopía, Kenia y Somalia podría ser el punto de partida de un futuro océano. En diálogo con el Farmingdale Observer, el geólogo Gilles Chazot, de la Universidad de Bretaña Occidental, explicó que “los océanos de la Tierra surgen de la fractura de un continente que se divide en dos”, tal como sucedió en el pasado con la separación entre África y América, que dio lugar al océano Atlántico.