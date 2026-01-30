Murió Catherine O’Hara, la inolvidable mamá de Mi pobre angelito y gran estrella de la comedia

La reconocida actriz canadiense Catherine O’Hara, recordada por su papel como la madre de Kevin McCallister en Mi pobre angelito, falleció este viernes a los 71 años, según confirmó el medio estadounidense TMZ tras comunicarse con fuentes cercanas a la artista. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.
O’Hara, cuyo nombre quedó impreso en la historia del cine familiar y la comedia, alcanzó la fama internacional a principios de los años 90 con su entrañable interpretación de la madre en las películas Mi pobre angelito (Home Alone), que se convirtieron en clásicos de la temporada navideña.
Sin embargo, su carrera trascendió ese icónico rol. Fue ampliamente celebrada por su trabajo como Moira Rose en la serie Schitt’s Creek, un personaje excéntrico y fascinante que la consagró como una de las actrices más talentosas de la comedia contemporánea y le valió reconocimiento internacional, incluidos premios importantes.
A lo largo de más de cinco décadas en el entretenimiento, O’Hara participó en una gran variedad de producciones cinematográficas y televisivas que exploraron tanto la comedia como otros géneros. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran colaboraciones con directores de culto como Tim Burton en Beetlejuice y con el grupo de comedia de Christopher Guest en filmes como Best in Show y A Mighty Wind.
Su versatilidad también la llevó a trabajar en proyectos recientes: protagonizó la serie de Apple TV+ The Studio junto a Seth Rogen, un papel que le valió una nominación al Emmy, y continuó participando en producciones de alto perfil hasta poco antes de su fallecimiento.