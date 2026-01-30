Murió Catherine O’Hara, la inolvidable mamá de Mi pobre angelito y gran estrella de la comedia

A lo largo de más de cinco décadas en el entretenimiento, O’Hara participó en una gran variedad de producciones cinematográficas y televisivas que exploraron tanto la comedia como otros géneros. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran colaboraciones con directores de culto como Tim Burton en Beetlejuice y con el grupo de comedia de Christopher Guest en filmes como Best in Show y A Mighty Wind.