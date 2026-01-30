Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

La Rata comenzará el 2026 con un fuerte impulso de renovación. De acuerdo con Ludovica Squirru, será un año ideal para reorganizar prioridades y dejar atrás lo que ya no suma. En salud, se aconseja prestar especial atención al descanso y realizar controles preventivos, ya que la energía del fuego puede favorecer la acumulación de estrés. El ejercicio moderado y el contacto con la naturaleza ayudarán a sostener el equilibrio.