Qué dice el horóscopo chino para febrero: las predicciones de Ludovica Squirru

Febrero llega con un nuevo clima energético dentro del horóscopo chino y plantea desafíos y oportunidades para cada uno de los signos. En este contexto, la astróloga Ludovica Squirru dio a conocer sus predicciones para el segundo mes del año, con claves sobre el amor, el trabajo, la salud y las decisiones que marcarán el rumbo de las próximas semanas.
Según sus interpretaciones, el mes estará atravesado por movimientos que invitan a revisar hábitos, ordenar prioridades y actuar con mayor conciencia. Signo por signo, las previsiones anticipan qué aspectos conviene potenciar y cuáles será mejor manejar con cautela para transitar febrero de la mejor manera posible.
Horóscopo chino: cómo le irá a cada signo en febrero, según Ludovica Squirru
Rata
La Rata comenzará el 2026 con un fuerte impulso de renovación. De acuerdo con Ludovica Squirru, será un año ideal para reorganizar prioridades y dejar atrás lo que ya no suma. En salud, se aconseja prestar especial atención al descanso y realizar controles preventivos, ya que la energía del fuego puede favorecer la acumulación de estrés. El ejercicio moderado y el contacto con la naturaleza ayudarán a sostener el equilibrio.
En el plano económico, surgirán oportunidades para avanzar en proyectos y mejorar ingresos si se actúa con planificación. En el amor, el ciclo favorecerá la recomposición de vínculos y el cierre de conflictos del pasado. Elegir relaciones que aporten calma será clave para evitar el desgaste emocional.
Búfalo
El Búfalo atravesará un año que invita a soltar la autoexigencia y apoyarse más en los demás. Según Squirru, la salud emocional será prioritaria, por lo que se recomienda sumar prácticas que reduzcan la tensión, como caminatas y meditación. La energía del fuego del Caballo puede intensificar la sensibilidad, por lo que será fundamental regular impulsos y sostener rutinas saludables.
En lo económico, encontrará estabilidad si evita gastos impulsivos y planifica con anticipación. En el amor, el 2026 será favorable para afianzar vínculos y abrirse a nuevas relaciones basadas en la confianza. El bienestar interno se reflejará en una vida familiar y afectiva más armónica.
Tigre
El Tigre iniciará el año con claridad para definir metas y avanzar en decisiones estratégicas. Ludovica destaca un ciclo propicio para proyectos creativos, aunque advierte que la intensidad del fuego puede provocar cansancio. Regular la carga laboral y priorizar el descanso será fundamental para evitar el desgaste.
En el aspecto económico, habrá posibilidades de crecimiento si actúa con prudencia y evita inversiones riesgosas. En el amor, su magnetismo atraerá vínculos importantes, pero será necesario manejar la ansiedad para sostener relaciones estables. La escucha y la diplomacia ayudarán a mantener la armonía.
Conejo
El Conejo transitará un proceso de sanación a lo largo del 2026. Según Squirru, será un año para comprender heridas antiguas y fortalecer la calma interior. En salud, se recomienda evitar sobrecargas y sostener hábitos equilibrados, ya que la energía del fuego puede generar tensión emocional.
En lo económico, los avances serán firmes aunque lentos, por lo que la constancia será clave. En el amor, se favorecerán vínculos basados en la empatía y el respeto. Poner límites saludables permitirá construir relaciones más sólidas y duraderas.
Dragón
El Dragón vivirá un año de expansión y protagonismo, con decisiones que marcarán el rumbo laboral y social. En salud, será necesario equilibrar crecimiento con descanso, ya que la energía intensa del Caballo puede generar agotamiento físico y mental. Pausas y actividades recreativas serán fundamentales.
En lo económico, tendrá oportunidades para concretar proyectos ambiciosos si actúa con planificación. En el amor, atraerá relaciones significativas, aunque deberá evitar impulsos que deriven en conflictos. La calma será clave para priorizar vínculos estables.
Serpiente
La Serpiente deberá concentrarse en consolidar bases durante el 2026. Ludovica señala que la salud requerirá atención especial, con chequeos regulares y hábitos que ayuden a reducir el estrés. La energía del fuego puede intensificar el cansancio, por lo que se aconseja evitar sobreexigencias.
En lo económico, será un año para actuar con cautela y esquivar riesgos financieros. En el amor, se abrirán oportunidades para encuentros significativos si mantiene claridad emocional. Las decisiones estratégicas permitirán construir relaciones y proyectos más sólidos.
Caballo
El Caballo será el gran protagonista del año y enfrentará desafíos importantes. En salud, deberá cuidar el sistema nervioso y evitar excesos físicos, ya que la energía fuego puede provocar agotamiento. La meditación y las rutinas ordenadas ayudarán a sostener el ritmo.
En lo económico, habrá cambios rápidos en trabajo y finanzas, por lo que la planificación será esencial. En el amor, el año traerá decisiones clave y redefiniciones vinculares. La sinceridad y la calma serán fundamentales para atravesar los altibajos.
Cabra
La Cabra vivirá un año fértil y creativo, ideal para impulsar proyectos y explorar nuevas ideas. En salud, se recomienda cuidar el sistema circulatorio y evitar sobrecargas emocionales. El descanso y el contacto con la naturaleza serán aliados.
En lo económico, encontrará oportunidades en proyectos comunitarios, aunque deberá evitar endeudarse. En el amor, se favorecerán romances intensos, pero será necesario establecer límites claros para mantener la estabilidad emocional.
Mono
El Mono enfrentará un año activo y exigente. En salud, será importante controlar la ansiedad y evitar el sobreentrenamiento. Las pausas frecuentes y las actividades suaves ayudarán a preservar el bienestar.
En lo económico, surgirán oportunidades laborales y creativas si mantiene el orden y la planificación. En el amor, el ciclo será favorable para compromisos formales y vínculos duraderos, apoyados en una mayor claridad emocional.
Gallo
El Gallo atravesará un año de alta visibilidad social y profesional. En salud, deberá prestar atención al estrés y evitar rutinas extremas. El descanso y las técnicas de relajación serán indispensables.
En lo económico, tendrá posibilidades de crecimiento, aunque deberá moderar la ambición. En el amor, atraerá relaciones importantes, pero será clave evitar impulsos que generen tensiones. La flexibilidad favorecerá la armonía.
Perro
El Perro será uno de los signos más favorecidos del año. En salud, contará con buena energía, aunque deberá cuidar el descanso en períodos de mayor demanda. Las rutinas ordenadas y las actividades recreativas ayudarán a sostener el equilibrio.
En lo económico, tendrá oportunidades para mejorar ingresos y consolidar proyectos. En el amor, el ciclo favorecerá el fortalecimiento de vínculos y la apertura a nuevas relaciones, siempre que evite la dispersión emocional.
Chancho
El Chancho enfrentará un año que exigirá organización y prudencia. En salud, se recomiendan chequeos regulares y evitar esfuerzos extremos, especialmente en momentos de alta energía. La alimentación equilibrada y el descanso serán claves.
En lo económico, deberá planificar cada movimiento y evitar gastos impulsivos. En el amor, el ciclo favorecerá la reconstrucción de vínculos y la posibilidad de relaciones más estables. La paciencia será fundamental para atravesar el año.