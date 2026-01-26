No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

La historia se sitúa en el París de los años 60 y gira en torno a una figura real que supo manejar los hilos de un negocio tan exclusivo como influyente. Madame Claude construyó un imperio basado en el control del deseo y la información, ofreciendo servicios a políticos, diplomáticos y hombres poderosos, en un contexto atravesado por la hipocresía y la doble moral. La película no idealiza ese mundo, sino que lo muestra como un entramado de ambición, dependencia y manipulación.