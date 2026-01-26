No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix
Una película francesa basada en hechos reales llegó a Netflix y no pasó desapercibida: con un tono adulto y una historia cargada de poder y deseo, Madame Claude genera polémica y debate entre los espectadores.
Netflix sumó a su catálogo una producción francesa que no pasó inadvertida y rápidamente se convirtió en tema de debate. Se trata de Madame Claude, una película de tono adulto inspirada en hechos reales que incomoda, provoca y expone los pliegues más oscuros del poder en la alta sociedad europea. Estrenado en 2021, el film tiene una duración de 1 hora y 52 minutos y se mueve entre el drama histórico y el erotismo, con una mirada tan seductora como perturbadora.
La historia se sitúa en el París de los años 60 y gira en torno a una figura real que supo manejar los hilos de un negocio tan exclusivo como influyente. Madame Claude construyó un imperio basado en el control del deseo y la información, ofreciendo servicios a políticos, diplomáticos y hombres poderosos, en un contexto atravesado por la hipocresía y la doble moral. La película no idealiza ese mundo, sino que lo muestra como un entramado de ambición, dependencia y manipulación.
Dirigida por Sylvie Verheyde, la propuesta se apoya en una estética cuidada y una narración que combina elegancia visual con escenas incómodas. El relato se centra tanto en el ascenso de su protagonista como en las tensiones que empiezan a resquebrajar su dominio, cuando una joven rica y carismática irrumpe en su entorno y pone en jaque el delicado equilibrio de poder que sostenía su reinado.
Karole Rocher encarna a Madame Claude con una actuación que evita el estereotipo y apuesta por la complejidad del personaje: una mujer fría, estratégica y consciente de su influencia, pero también atrapada por las reglas de un sistema que ella misma ayudó a construir. A su alrededor, el film despliega un retrato de época donde el lujo convive con la violencia simbólica y la desigualdad.
Dentro del catálogo de Netflix, Madame Claude se destaca como una opción distinta, pensada para un público adulto que busca historias intensas y provocadoras. Lejos de ser solo una película de alto voltaje, propone una reflexión sobre el poder, el cuerpo y la libertad en una sociedad que prefería mirar hacia otro lado. Una producción que genera polémica y deja preguntas abiertas mucho después de que terminan los créditos.