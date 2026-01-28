Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

Quién es Julen Katzy, el actor de Netflix que trabaja de mozo en Argentina

Julen Katzy, intérprete de Leonardo de Guzmán (un joven de la alta sociedad madrileña e hijo de un marqués que enfrenta conflictos internos y nobleza en el valle) dialogó este martes con Arriba América (América TV). Durante la entrevista, comentó que reside actualmente en la ciudad balnearia y realiza "changas" como carpero. "De un día para otro dije: 'Me voy para Argentina'. Tenía un amigo acá, un amigo mío de toda la vida de allá de España", relató.