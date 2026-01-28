Secciones
Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

La serie española, que el 27 de agosto de 2025 estrenó su tercera temporada, conquistó tanto al público ibérico como al resto de la audiencia de habla hispana.

Hace 1 Hs

Valle Salvaje es una de las producciones más exitosas dentro del catálogo de Netflix. La serie española, que el 27 de agosto de 2025 estrenó su tercera temporada, conquistó tanto al público ibérico como al resto de la audiencia de habla hispana, donde los argentinos se posicionaron como los seguidores más fieles.

Debido a esta popularidad, cobró gran relevancia el hecho de que uno de sus actores decidió alejarse de la fama por un tiempo. El intérprete buscó trabajo en la costa atlántica argentina, precisamente en San Clemente del Tuyú.

Quién es Julen Katzy, el actor de Netflix que trabaja de mozo en Argentina

Julen Katzy, intérprete de Leonardo de Guzmán (un joven de la alta sociedad madrileña e hijo de un marqués que enfrenta conflictos internos y nobleza en el valle) dialogó este martes con Arriba América (América TV). Durante la entrevista, comentó que reside actualmente en la ciudad balnearia y realiza "changas" como carpero. "De un día para otro dije: 'Me voy para Argentina'. Tenía un amigo acá, un amigo mío de toda la vida de allá de España", relató.

En ese sentido, reveló que permanece sin empleo desde el cierre de las grabaciones de la ficción de época: "No tenía ahora mismo nada de trabajo y yo soy así; existen cosas que siento, que debo realizar, que no medito demasiado y tomo decisiones entonces en base a eso".

¿Por qué Julen Katzy decidió alejarse de la fama?

La decisión del intérprete de 21 años no surgió por casualidad. Según explicó, mantiene una amistad con el sobrino del dueño del balneario, quien le ofreció la tarea de armar y desarmar las carpas cada mañana. Sin embargo, ese no representa su único empleo, ya que también se desempeña como mozo en una pizzería durante la noche.

Quienes vieron la serie muestran sorpresa constante al encontrarlo en un rol totalmente distinto al habitual. “Me reconocen, muchos me preguntan, o me dicen: ‘¿Te parecés muchísimo al actor de la novela?’. Y respondo: ‘Sí, claro, claro’. Me lo paso bien, luego hacemos fotitos y mandamos saludos”, comentó.

Al ser consultado por sus días en la costa, indicó: “Vivo acá en el balneario. Lucas, el dueño, a quien agradezco mucho por todo lo que me brinda, me cedió un cuarto; recibo comida y, a cambio, yo le ayudo con lo que necesita”.

