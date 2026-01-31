“Tucumán no es un destino de paso”: el Seven de Tafí volvió a impulsar el turismo en los Valles

El Seven de Tafí del Valle volvió a confirmarse como mucho más que un evento deportivo. En una jornada colmada de público, con clima ideal y una ocupación turística que rozó el lleno total, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, destacó en LA GACETA el impacto del tradicional torneo en la actividad turística y aseguró que la provincia consolida su perfil como un destino para quedarse y vivir experiencias.