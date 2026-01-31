“Tucumán no es un destino de paso”: el Seven de Tafí volvió a impulsar el turismo en los Valles
El Seven de Tafí del Valle volvió a confirmarse como mucho más que un evento deportivo. En una jornada colmada de público, con clima ideal y una ocupación turística que rozó el lleno total, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, destacó en LA GACETA el impacto del tradicional torneo en la actividad turística y aseguró que la provincia consolida su perfil como un destino para quedarse y vivir experiencias.
“Hoy es un día de fiesta total en Tafí del Valle”, dijo la funcionaria, al resaltar el clima que se vivió desde temprano en el predio, con familias, grupos de amigos y visitantes de distintos puntos del país disfrutando no solo del rugby, sino también del entorno natural, la gastronomía y las propuestas culturales del valle.
Frías Silva aclaró que el Seven logra conjugar deporte, turismo y encuentro social en un escenario único. “Más allá de lo deportivo, acá se vive la amistad, la familia y todo lo que Tafí tiene para ofrecer”, señaló; y destacó la participación del sector privado, con stands y propuestas pensadas especialmente para quienes visitan la zona durante el fin de semana.
La funcionaria aseguró que esta edición superó ampliamente la convocatoria del año pasado, cuando se estimó una asistencia cercana a las 25.000 personas. “Nunca vi tanta gente de manera constante durante toda la jornada. Desde la mañana hasta ahora, el movimiento fue permanente”, afirmó, y explicó que las estimaciones se realizan a partir del flujo vehicular y la rotación continua de público en el predio.
El impacto también se reflejó en la ocupación turística. Según indicó, Tafí del Valle atravesó un fin de semana “extraordinario”, con alojamientos completos y una fuerte demanda en bares, restaurantes y comercios. “No hay una casa en Tafí que no esté ocupada. Anoche era imposible conseguir un lugar para cenar”, describió.
Para Frías Silva, el atractivo del Seven radica en su singularidad. “No hay otro evento igual en el mundo: es un seven a más de 2.000 metros de altura, con un nivel deportivo y organizativo altísimo”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que muchos grupos eligen este torneo como cierre de la temporada de verano, lo que lo convierte en un motor clave para extender la actividad turística.
Desde el Ente de Turismo, definió al Seven como “una experiencia turística en sí misma”, ya que quienes llegan por el rugby terminan recorriendo el valle, visitando artesanos, disfrutando de la gastronomía y conociendo otros atractivos de la provincia.
Finalmente, la vicepresidenta remarcó el desafío de seguir generando propuestas que amplíen la estadía de los visitantes. “Durante mucho tiempo fuimos un destino de paso, pero eso está cambiando. Tucumán tiene mucho para hacer y para ofrecer”, cerró, e invitó tanto a turistas como a tucumanos a redescubrir la provincia. “Anímense a ser turistas en su propio lugar; se van a sorprender”.