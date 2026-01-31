Periodismo donde pasa la gente: así desplegó LA GACETA su mayor cobertura en el Seven de Tafí

Pensar lo que viene

Lejos de conformarse, Barros anticipó que el desafío es seguir creciendo. “Seguramente la semana que viene ya vamos a estar evaluando qué salió bien y qué podemos mejorar. Escuchar a la audiencia es clave”, sostuvo. Entre las acciones de este año, destacó el domo donde se exhibe la Copa de Oro del Seven, uno de los puntos más visitados y fotografiados.