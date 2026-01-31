Periodismo donde pasa la gente: así desplegó LA GACETA su mayor cobertura en el Seven de Tafí
El Seven de Tafí del Valle no solo se juega dentro de la cancha. También se vive, se mira y se cuenta. Y este año, LA GACETA decidió estar donde pasan las cosas, con una cobertura inédita que convirtió al tradicional torneo en un verdadero set periodístico a cielo abierto.
“Para nosotros, como marca, es fundamental estar presentes donde ocurre algo importante para Tucumán”, resumió Alejandra Barros, gerenta de Marketing de LA GACETA, durante la transmisión en vivo desde Tafí del Valle. “Estamos ante más de 20.000 personas, en un evento que ya no es solo deportivo, sino profundamente social”.
La presencia del diario en esta 26ª edición del Seven fue el resultado de una idea que comenzó a gestarse el año pasado, durante el aniversario número 25 del torneo. “Ahí vimos la necesidad de mostrar más, de contar minuto a minuto lo que estaba pasando. Y un año después lo logramos”, explicó Barros.
Una redacción en pleno valle
Ocho cámaras, una torre fija, drone, móviles, streaming en redes sociales, cobertura web y papel: el operativo fue tan ambicioso como inédito. “Es volcar todo lo que sabemos hacer: periodismo”, señaló la gerenta de Marketing, orgullosa del trabajo del equipo. Más de 15 periodistas participaron de la cobertura, acompañados por los equipos de marketing y comercial.
La apuesta no fue solo informar, sino generar cercanía. “La gente se para, pregunta, quiere participar, incluso busca ser entrevistada. Eso habla de lo que es LA GACETA como marca: comunidad, casa, hogar”, destacó Barros. “Estar cerca de la gente es lo mejor que podemos hacer”.
Identidad tucumana, más allá del deporte
Para Alejandra, el Seven de Tafí es parte de la identidad provincial. “Es tucumanidad pura”, afirmó. Y explicó por qué: “El rugby nos mueve, nos gusta, pero además está lo social: la gente encontrándose, charlando, compartiendo un mate. Este año me sorprendió la cantidad de jóvenes; Tafí se convierte en un punto de encuentro”.
La magnitud del evento también se refleja en el impacto turístico: Tafí del Valle colmado, sin plazas hoteleras disponibles y con un movimiento constante que confirma al Seven como uno de los grandes acontecimientos del calendario provincial, a la par del Transmontaña o los 21K.
Pensar lo que viene
Lejos de conformarse, Barros anticipó que el desafío es seguir creciendo. “Seguramente la semana que viene ya vamos a estar evaluando qué salió bien y qué podemos mejorar. Escuchar a la audiencia es clave”, sostuvo. Entre las acciones de este año, destacó el domo donde se exhibe la Copa de Oro del Seven, uno de los puntos más visitados y fotografiados.
¿Y el futuro? Con una sonrisa, dejó una idea flotando: “Podríamos hacer un espectáculo de drones en medio de la cancha el año que viene”. La propuesta, lanzada casi como una broma, resume el espíritu de la cobertura: innovar, sumar experiencias y seguir acompañando.